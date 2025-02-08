Emekliler dikkat! Artık ödemeyeceksiniz

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle, kendi adına evi bulunan ancak başka bir evde kiracı olarak ikamet eden emekli öğretmen, emlak vergisinden muaf tutuldu.

KDK'nin aldığı karara göre, adına kayıtlı konut niteliğinde bir taşınmazı bulunan fakat başka bir evde kiracı olarak yaşayan emekli öğretmen, emekli maaşı dışında gelirinin bulunmadığını ifade ederek, belediyeden emlak vergisinden muaf tutulmayı istedi.

Talebi kabul edilmeyen ve 2024 yılının Temmuz ayında vergi borcu ödeme emri gönderilen emekli, uzun yıllardır kirada yaşadığı konuttan alışkanlıkları sebebiyle ayrılamadığını belirterek, ekonomik durumu dikkate alınarak emlak vergisinden muafiyet işlemlerinin yapılması talebiyle KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren KDK, ilgili belediyeyle başvurucunun talebinin karşılanması adına görüşme gerçekleştirdi. Talebi olumlu karşılayan belediye, başvurucunun emlak vergisinden muafiyeti adına işlem tesis edildiğini KDK'ye bildirdi.