Emekliler dikkat! Bu hataya düşenler daha az maaş alıyor. SGK uzmanı açıkladı

Yoğun çalışma temposu, yaşı ilerleyen vatandaşların çeşitli nedenlerle iş hayatında zorlanmalarına sebebiyet veriyor. Artan hayat pahalılığı emekliliğe gün sayan vatandaşları ürkütüyor. Bu kapsamda emekli maaşında düşüş yaşamak istemeyenler uzmanlar tarafından uyarılıyor ömür boyu düşük maaş riski ile karşı karşıya kalmamak için emeklilik başvurusunu geciktirmemek gerekiyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, 2025 yılı içinde emeklilik dilekçesini vermeyenlerin önemli bir gelir kaybı yaşayacağını duyurmuştu

Erdursun’un verdiği bilgiye göre, başvurularını 2026 yılına bırakanlar, maaşlarında %5 ila %10 arasında kalıcı düşüşle karşılaşabilir.

Erdursun yaptığı açıklama, “Emeklilik başvurusunu 2026’ya bırakanların kaybı ortalama %5-10 arası olacak gibi gözüküyor! 2024’de emeklilik başvurusu yapmayıp 2025’e bırakanların kaybı %31 olmuştu! Emeklilik için başvuru tarihi önemlidir. 2024’de emeklilik başvurusu yapmayanlar zararlarını brüt aylıklarına göre 5-10 yılda amorti edecekler gibi gözüküyor! Emekliliğimi hak ediyorum ancak emekli olduktan sonra aynı işyerinde emekli olarak çalışmama izin verilmiyor diyenler doğru emekli olacakları tarihi iyi belirlemelidir” dedi.