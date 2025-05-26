Emekliler dikkat: Emekli zammına ilave yapıldı



2025 yılının ilk yarısını ait enflasyon rakamları temmuz ayına girilmesi ile birlikte netleşecek. Artan hayat pahalılığı ve değişen ekonomik dengeler sebebiyle emekliler için geçinmek gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Bu kapsamda en düşük emekli aylığı alan vatandaşlar da yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesini bekliyor.



TÜİK tarafından 3 Temmuz’da açıklanması beklenen 2025 yılının ilk yarısına ait enflasyon rakamları emekli maaşları için de kritik rol oynayacak.

Açıklanan ilk dört aylık TÜFE verisi %13,36 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketine göre bu oran haziran ayı verileri ile birlikte %18,09’a kadar ulaşabilir.

Bu kapsamda ocak ayında uygulanan formülün tekrar devreye girmesi söz konusu olursa taban aylıklar da ciddi bir artış görülecek. Ocak 2025 tarihinde en düşük emekli aylığı %15,75 oranında arttırılarak 12.500 TL’den 14.469 TL’ye kadar yükseltilmişti aynı sistem temmuz ayında da uygulanacak olursa %18,09 artış yaşanması halinde en düşük emekli aylığı 17.000 086 TL’ye kadar yükselmiş olacak.



Söz konusu artış sadece kök aylıklara değil ek ödemelerle birlikte toplam maaşlara da yansıyacak.

