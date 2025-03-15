Emekliler dikkat! Maaşınız eksik ödenmiş olabilir. Uzman isim açıkladı

Sene başında emekli maaşına yapılan zammın ardından emekliler eline hesap makinesini alarak hesap yapmaya başladı. Enflasyon ve ekonomik krizin yarattığı geçim zorluğuyla emekli maaşına yapılan zam oranı yeterli bulunmazken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, emeklinin aldığı maaşla ilgili korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı.

EMEKLİ MAAŞINIZ YANLIŞ HESAPLANMIŞ OLABİLİR!

Halk TV’den Ramazan Süzen’in haberine göre, Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, emekli maaşlarının hesaplanması esnasında, bazı hizmetlerin sonradan tespit edilmesi, başka sigortalılara ait hizmetlerin karışması, aylığın hesaplanmasında kullanılan gün, kazanç ve diğer bilgilerin hatalı girilmesi gibi çeşitli sebeplerden ötürü maaşların yanlış hesaplanmış olabileceğini belirtti.

Cenkci, bu tür hesaplama hataları fark edildiğinde ise gerekli düzeltmeler yapılarak maaşın doğru şekilde yeniden hesaplanmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Cenkci, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Sigortalı Bülent Doğan 11/03/1982 ile 11/11/1983 tarihleri arasındaki yapmış olduğu askerlik süresini o zamanki ismi Sosyal Sigortalar Kurumu olan SGK’ya borçlanıyor ve tahakkuk eden tutarı ödüyor. 1962 doğumlu olan Bülent Bey 01/09/2007 tarihinde emekli oluyor. Yaklaşık 18 sene sonra ise e-devlet sistemi üzerinden SGK hizmet dökümünü tesadüfen incelediğinde borçlanmış olduğu askerlik sürelerinin hizmet listesinde olmadığını fark ediyor ve bu durum karşında SGK’ya müracaat ederek askerlik sürelerinin hizmetine işlenmesini ve emekli maaşının yeniden hesaplanarak güncellenmesini, fark tutarının hesabına yatmasını talep ediyor. Uzun uğraşlar sonunda arşivden dosyası çıkartılarak yeniden emekli maaş hesaplaması yapılıyor ve 18 yıllık maaş farkı hesabına yatıyor. Emekli maaşı da güncelleniyor.

EMEKLİ MAAŞI YÜKSELTİLİYOR

Toplamda emekliye birikmiş 28.250,54 TL fark ödemesi yapılıyor ve emekli maaşı da yükseltiliyor. Hatanın düzeltilmesiyle birlikte Bülent Doğan’ın yeni emekli maaşı ek ödeme dahil 31.937,74 TL oluyor. Bu yanlışlığın giderilmesiyle birlikte bu emeklinin aylığı 853,61 TL artıyor.

Askerlik, doğum, yurt dışı vb. diğer tüm SGK hizmet borçlanmalarında bulunan ve emekli olanların SGK hizmet listelerini incelemeleri büyük önem arz etmektedir. Eğer borçlanma yapıp da hizmet listesinde bu hizmet sürelerini göremeyenler emekli maaşının yeniden hesaplanmasını talep ederek, maaşlarını güncelleyebilir, birikmiş tutarları maaş hesaplarına isteyebilirler. SGK hizmet borçlanması yaptıktan ve bu borcu ödedikten sonra herksin e-devlet sisteminden gerekli kontrolleri yapmaları menfaatleri gereği olacaktır."