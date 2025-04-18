Emekliler elektrik zammını protesto için sokaklara döküldü!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik perakende satış fiyatlarında önemli bir artış yapıldığını açıkladı. Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan yükseliş nedeniyle mesken aboneleri için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü için yüzde 15, sanayi için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler için yüzde 12,4 oranında zam yapıldığı duyurmuştu.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, aylık 100 kWh elektrik tüketen bir mesken abonesinin ödeyeceği tutar 259,04 TL'ye çıktı.

Yeni tarifeler 5 Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

ESKİŞEHİR'DE PROTESTO EDİLDİ

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi'nin çağrısıyla Ulus Anıtı’nda toplanan emekliler, Zorlu Enerji önüne yürüdü.

Yürüyüşe CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü de destek verdi.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, elektrik zammının geri alınmasını talep etti.

"EMEKLİLERE YAŞAMI ZEHİR ETMEYE DEVAM EDİYOR"

Krizin yükünün emeklilere yıkıldığını söyleyen Şanlı, "Saray iktidarı; hak, hukuk, adaleti yok sayarak, ülke siyasetini dizayn etmek isterken tökezledi. Sürekli derinleşen ekonomik krizle emeklilere ve emekçilere yaşamı zehir etmeye devam ediyor.

AKP iktidarı, bir taraftan da kendi eliyle yarattığı ekonomik krizin yükünü emeklilere yıkmayı da sürdürüyor. Kamu yararını gözetmeden yapılan düzenlemeler, şirketleri zenginleştirirken, biz emeklileri ve bir bütün olarak halk kesimlerini daha da yoksullaştırıyor" diye konuştu.

“DERHAL İPTAL EDİLMELİDİR”

Şanlı, konuşmasını şu şekilde devam ettirdi:

"Buradan Cumhurbaşkanı ve ülkemizi yönetenlere sesleniyoruz; Tasarruf yapması gerekenler kimler? Emekliler olarak, açlık sınırının altında aylık maaşla yaşam mücadelesi veriyoruz. Bu adaletsizlikler yetmezmiş gibi elektrik zamlarıyla birlikte ısınmak, aydınlanmak ve temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamak, emekliler için lüks hale getirildi. Emeklileri karanlığa ve yoksulluğa mahkum etmeye, hiç kimsenin hakkı yoktur.

Karanlığa ve yoksulluğa teslim olmayacağız. Ayrıca adaletli gelir dağılımı sağlanması için en düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşına eşitlenerek, hemen yoksulluk sınırı olan 82 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır. Yeraltı ve yerüstü tüm varlıklar, halkın malıdır. Yerli yabancı sermaye kesimlerine peşkeş çekilerek, özelleştirilemez. Kamuda ve enerji alanındaki tüm özelleştirmeler, derhal kamulaştırılmalıdır. 41 milyon konut abonesine yapılan elektrik zammı derhal iptal edilmelidir."

Açıklamanın ardından emekliler elektrik faturalarını yaktı.