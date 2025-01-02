Emekliler, Emekliler Yılı'nın Sona ermesini lokma dağıtarak kutladı.

Şevket Gölük/ Ankara

TÜED Başkanı Murat Tokgöz, yaptığı açıklamada, emeklilerin çok zor bir yıl geçirdiğini söyleyerek, "Bugün Emekliler Yılı bitti. Teşekkür ediyoruz ki ‘Emekli Yılı’ bir yıl ile sınırlandırıldı çünkü artık tahamülümüz kalmamıştı. Allahtan tek dileğim bir daha böyle bir ‘Emekliler Yılı'nı’ düşmanımıza bile yaşatmasın. Bizler, ‘Emekliler Yılı’ söylemleri ilk çıktığında heyecanlanmıştık. Ancak ilerleyen günlerde gördük ki hiç umduğumuzu bulamadık" dedi.

Murat Tokgöz, şöyle devam etti: "Hayatımızda görmediğimiz kadar zulme maruz kaldık. Örselendik, ötelendik, açlığa mahkum edildik adeta. Ancak yılmadık her türlü zorluğa karşı ‘Emekliler Yılı’nı kendimiz de kutlamaya çalıştık. Neler yaptık biliyor musnuz; daha önce halk ekmek kuyruklarını daha da uzattık. Sabah erken saatlerde Et ve Süt Kurumu önünde girdiğimiz kuyrukları artık gece yarısından itibaren başlattık. 70’imizden sonra tekrar inşaat şantiyelerine döndük. Emekliler Yılı'nı ancak bu şekilde kutladık. Bu da yetmedi sabahın erken saatlerinde sırtımıza ayakkabı boyası sandığını vurduk, şehrin işlek caddelerini kendimize mekan edindik. Bu da yetmedi akşam saatlerinde pazarlarda toplanmaya başladık. Pazar artıklarıyla geçinmeye çalıştık ama yine de emekliler yılını kutladık. Sanki bizimle dalga geçiyormuş gibi bir de bize bedava şenzlong ikram ettiler. Bu nedenle bize bu Emekliler Yılı'nı layık görenlere 2025 yılını hediye etmek istiyoruz. 2025 yılını ‘Milletvekili Yılı’ ilan etmek istiyoruz.

Bizler hava karardığında, semt pazarlarının artıklarını toplamaya utanıyoruz. Ama bize bunu reva görenler nedense hala utanmadılar. Biz biraz nankörlük yaptık, sanki Emekliler Yılı'nda istedikleri kadar alkışlamadık. Anayasamızın 2’inci maddesinde ‘Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir’ der. Bizler bu ülkeye ortalama 30 yıl prim ödedik. 30 yıl prim ödemiş emekliliğinde hasta olmuş bir insandan bile Sağlık Katkı Payı alan bir devletin, sosyal devlet olduğunu söyleyebilir miyiz?

Bir emekli "Emekliler Yılı bitti ama asıl büyük tehlikenin farkında değil 'Türkiye Yılı' ilan edildi. Ben onu düşünüyorum. Bir senede Türkiye Yılı nasıl bitecek, onun lokması nasıl dağıtılacak onu düşünüyorum. Her sene bir önceki yıldan kötü olduğu için en az zararla bu yılın da atlatılmasını diliyorum. Emekli kaldı mı ki Türkiye’de? Bitti, biten bir şeyin neyini konuşacaksın? Emekliler öldü cenazesini kaldırdılar. Daha neyini konuşacağız? Bitkisel hayatta şu anda, artık sıvıyla besleniyor emekli. Eti, sütü boş verin sıvıyla besleniyor emekli" diye konuştu.