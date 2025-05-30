Emekliler hangi ülkede ne kadar maaş alıyor? Türkiye listenin neresinde?

Türkiye'de olduğu gibi emekli maaşları AB ülkelerinde de tartışma konusu... Neredeyse tüm ülkelerde kadınlar erkeklerden daha az emekli maaşı alıyor. Emekli maaşlarında ülkeler arasında da uçurumlar görülüyor. İşte Avrupa ve İskandinavya ülkelerindeki emekli maaşları...

YAŞLILARIN GELİR KAYNAĞI BÜYÜK ORANDA EMEKLİ MAAŞLARI

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan “Pensions at a Glance 2023” raporuna göre, Avrupa’da yaşlı nüfusun başlıca gelir kaynağını emekli maaşları oluşturuyor. Birçok ülkede kamuya dayalı emeklilik sistemleri ve sosyal yardımlar, yaşlı bireylerin eşdeğer brüt hane gelirinin yüzde 70’inden fazlasını karşılıyor. Bazı ülkelerde ise bu oran yüzde 80’in üzerine çıkıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ORTALAMA EMEKLİLİK HARCAMASI

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat’ın 2022 yılı verilerine göre, AB genelinde kişi başına yaşlılık emeklilikleri için yapılan yıllık kamu harcaması 16 bin 138 euro seviyesinde gerçekleşti. Bu harcama, aylık olarak yaklaşık 1.345 euroya denk geliyor.

İSKANDİNAV ÜLKELERİ EMEKLİ HARCAMALARINDA ÖNE ÇIKIYOR

Emeklilik harcamalarının en yüksek seviyelere ulaştığı ülkeler arasında İskandinav ülkeleri ilk sırada yer alıyor. Norveç ve Danimarka’da kişi başına düşen yıllık emekli harcaması 30 bin euroyu aşarken, İsveç’te bu rakam 22 bin 436 euro, Finlandiya’da ise 21 bin 85 euro olarak kaydedildi. Bu ülkeler, Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde yer alıyor.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK MAAŞLAR

Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek ortalama emekli maaşı, 31 bin 385 euro ile Lüksemburg’da bulunuyor. Öte yandan, en düşük maaş ise 3 bin 611 euro ile Bulgaristan’da veriliyor.

ADAY ÜLKELERDE DURUM NASIL?

Avrupa Birliği’ne aday ülkelerdeki emekli maaşları, Birlik ortalamasının oldukça gerisinde kalıyor. Listenin en alt sırasında yer alan Arnavutluk’ta yıllık ortalama emekli maaşı 1.648 euro olarak belirlendi. Türkiye ise yıllık 2 bin 942 euro ortalamasıyla alt sıralarda yer aldı. Diğer aday ülkelerin durumu şu şekilde sıralandı:

Bosna-Hersek: 3 bin 41 euro

Sırbistan: 3 bin 486 euro

Karadağ: 3 bin 962 euro

Karadağ, Bulgaristan’ın hemen üzerinde yer alsa da aradaki fark oldukça düşük düzeyde.

AVRUPA GENELİNDE DERİN EMEKLİLİK FARKLILIKLARI

Veriler, Avrupa genelinde emekli maaşları arasında ciddi farklılıklar bulunduğunu ortaya koyuyor. Örneğin, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerinden İzlanda’da ortalama yıllık emekli maaşı 35 bin 959 euroya kadar ulaşırken, Arnavutluk’ta bu tutar 2 bin euroya dahi erişemiyor.