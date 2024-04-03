Emekliler hesaplarını hemen kontrol etsin. Kendi gözleriyle görsünler. Son 2 gün

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 16 milyon emeklinin ikramiyelerinin 5 Nisan tarihine kadar hesaplara yatırılacağını duyurdu. Yapılan yüzde 50 artış ile birlikte emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu..