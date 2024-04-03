Emekliler hesaplarını hemen kontrol etsin. Kendi gözleriyle görsünler. Son 2 gün

Emekliler hesaplarını hemen kontrol etsin. Kendi gözleriyle görsünler. Son 2 gün
Kaynak: Haber Merkezi
Emekliler beklediği bayram ikramiyeleri sırayla yatıyor. Hesaplarınızı kontrol edin. Çünkü son iki gün kaldı.
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Emekliler hesaplarını hemen kontrol etsin. Kendi gözleriyle görsünler. Son 2 gün 1

Emeklilerin beklediği bayram ikramiyeleri için ödeme takvimi belli olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı günlere göre mutlaka hesaplarınızı kontrol edin.

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Emekliler hesaplarını hemen kontrol etsin. Kendi gözleriyle görsünler. Son 2 gün 2

Emeklilerin 3 bin liralık bayram ikramiyelerinin ödemelerine dün başladı. Tabii ki belli bir sıraya göre yatacak.

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Emekliler hesaplarını hemen kontrol etsin. Kendi gözleriyle görsünler. Son 2 gün 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 16 milyon emeklinin ikramiyelerinin 5 Nisan tarihine kadar hesaplara yatırılacağını duyurdu. Yapılan yüzde 50 artış ile birlikte emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu..

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Emekliler hesaplarını hemen kontrol etsin. Kendi gözleriyle görsünler. Son 2 gün 4

SSK kapsamında gelir ve aylıkların ödemeleri 17-18 olanlara dün ilk grup olarak ödemesi yapıldı. Bugün ise maaşlarını 19-20-21 ve 22 günlerinde alanlara emekli ikramiyeleri yatırıldı.

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Emekliler hesaplarını hemen kontrol etsin. Kendi gözleriyle görsünler. Son 2 gün 5

23-26 günleri arasında alanlara emekli ikramiyeleri yarın hesaplarına yatırılacak.

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Emekliler hesaplarını hemen kontrol etsin. Kendi gözleriyle görsünler. Son 2 gün 6

Bağ-Kur emeklileri, bayram ikramiyelerini 5 Nisan tarihinde alacak.

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Emekliler hesaplarını hemen kontrol etsin. Kendi gözleriyle görsünler. Son 2 gün 7

Emekli Sandığı kapsamındaki aylıkların ödeme günleri 1 ve 2 olanların emekli ikramiyeleri dün hesaplarına yatırıldı. 3-5 olanlar için ise 3-5 Nisan arasında gerçekleştirilecek.

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Emekliler hesaplarını hemen kontrol etsin. Kendi gözleriyle görsünler. Son 2 gün 8

Emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimiz yılki artışlarla birlikte 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplamda 6 bin TL ikramiye ödemesi gerçekleşecek.

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Emekliler hesaplarını hemen kontrol etsin. Kendi gözleriyle görsünler. Son 2 gün 9

ÖDEME GÜNLERİNE NEREDEN BAKILIR?

Ödeme günlerini kontrol etmek için e-Devlet üzerinden "Emekliler için Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama" hizmetinden yararlanabilirsiniz.

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Emekliler hesaplarını hemen kontrol etsin. Kendi gözleriyle görsünler. Son 2 gün 10
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