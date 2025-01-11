Emekliler iktidara seslendi! "El içine çıkmaktan utanır hale geldiler"

DİSK’e bağlı Emekli Sen üyeleri yeterli sayıya ulaşarak şube olma yetkisi kazandı. Şubenin açılışında basın açıklaması yapan sendika üyeleri ekonomik zorluklara dikkati çekti. Konuya ilişkin açıklama yapan sendika yönetim kurulu üyesi Efsun Gönül Şahin, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı bu yılı aile yılı ilan etti ve 'üç çocuk yapın diyerek' ailelere tavsiyede bulundu. Geçen yılı 'emekliler yılı' ilan etmişti. Ne oldu; emekliler açlık sınırının da altında kalarak, sağlık, gıdasızlık ve sosyal yaşamın dışına itilerek toplumdan tecrit edilen, gözden çıkarılan bir topluluk, çocuklarına birer yük, sabahları çöp konteynerlerinden atık malzeme toplayan, bir tencere yemek için pazar tezgahlarından arta kalan yarısı çürük sebze ve meyve ile karnını doyuran, bir bardak çay içecek parası olmayıp parklarda vakit öldüren, bir simit bir su alacak harçlığı bulmakta zorlanan, giyim kuşamda eskilerini yamayıp giymekten, el içine çıkmaktan, torunlarının yanına gitmekten utanır hale geldiler.

16 milyon emeklinin evi olmayıp kirada oturanları ya da çocuklarının yanına taşınmak zorunda kalmış, ya da köylerine geri dönerek orada gözlerden uzak ölümü bekler duruma gelmişlerdir. Emekliler yılı ilan ederek, emeklileri ölüme mahkum eden iktidar, bu yılı da aile yılı ilan ederek, evlenecek olanağı olmayan gençlerimize, evli olup da bir çocuğun bile masrafıyla başa çıkamayıp intihar eden anne ve babaların vebalini nasıl ödeyecek acaba. İçinde yaşadığımız emperyalist sistemin ve onun efendileri, sermaye sınıfının çıkarlarına hizmet eden bu ceberut düzeni demokratik halk iktidarını kurmak için kentlerin meydanlarında, hemen erken seçim taleplerini en üst perdeden haykırmak gerekiyor.

"İŞSİZLERİN BİLE HAKKI OLAN PARAYA ÇÖKEN BU DÜZEN DEĞİŞECEK"

Halkın seçtiği belediyelere baskınlar yapılarak, yeni anayasa ve Cumhurbaşkanı'nın yeniden seçilmesi ortamını hazırlamaya yönelik kayyum siyasetinin maskesi düşmüştür. Hedef ve yaşanılan siyasi ortam tamamen yeni anayasa ve Cumhurbaşkanı'nın ölünceye kadar iktidarını sürdürmek üzere planlanmıştır. Başta İngiltere'nin ve ABD emperyalizminin emrinde olan IMF ve Dünya Bankası'nın dayattığı ve uygulattırdığı ekonomik krizden çıkma politikası, emeklilerin, emekçilerin ve nüfusun yüzde 80'ini oluşturan yoksul halkımızın canına tak etmiştir. Ya demokratik halk iktidarı başa ya da kuzgun leşe, hesabı, açlık, yokluk ve sefalete devam mı edeceğiz? İşsizlik fonunda biriken ve işsizlere verilmesi gereken, işçilerin maaşından kesilerek oluşturulan fondan patronlara aktarılan 71 milyar. İşsizlere verilen 45.7 milyar! Bu tablo bile bu düzenin sahiplerinin kimler olduğu, işsizlerin bile hakkı olan paraya çöken bu düzen değişecek.''