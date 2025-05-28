Emekliler iktidara seslendi: Yılda 4'e çıkarılmalı ve yükseltilmeli

On yıllarca çalışıp ürettiklerini, emekleriyle ekonomiye, bilime, kültüre, sanata ve siyasete değer kattıklarını ifade eden Yağız, şöyle konuştu:

"Bütün bu çabalarımızın yok sayılmasına izin veremeyiz. Bu nedenle örgütlülüğümüzü katbekat büyütmeli, safları daha çok sıklaştırmalı ve mücadelemizi daha çok yükseltmeliyiz. AKP-MHP ve ortaklarının iktidarının bizlere dayattığı acı reçete vahşi kapitalizmin, neo-liberal politikaların uygulanmasından başka bir şey değildir.

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"AKLA ZİYAN ANLAŞMALARLA ÇALIŞANLAR SEFALETE, EMEKLİLER AÇLIĞA MAHKUM EDİLMİŞTİR"

Gerçeği yansıtmayan enflasyon hesapları, öngörülen enflasyon tahminleri ve yandaş sendikalarla yaptıkları akla ziyan anlaşmalarla çalışanlar sefalete, emekliler açlığa mahkum edilmiştir. BES-AR’a göre açlık sınırı 34 bin 888 liraşı, yoksulluk sınırı 84 bin 352 lirayı, bekar bir insanın yaşam maaliyeti 51 bin 193 lirayı bulmuştur. Bu verilere göre 10 milyondan fazla emekli, dul ve yetim maaşı alan insanımız açlık sınırının yarısından az, neredeyse bütün emekliler ise açlık sınırının altında aylık almaktadır. Bu hal sağlık, barınma ve gıda gibi en temel ihtiyaçları dahi karşılamaktan uzaktır. Öte yandan uygulanan tek adam rejimi ile sosyal haklar ve özgürlükler hiç olmadığı kadar kısıtlanmış, sendika başvuruları engellenmek istenmiş, kabul edildiği durumlarda ise yargı sopası kullanılarak yasaklanma cihetine gidiliyor. Yer yer basın açıklamaları ve toplantılar sınırlandırılıyor. Demokratik mücadele alanları yok ediliyor. Taleplerimiz dikkate alınmıyor.

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"İKTİDAR BURADA DA HİLE YAPIYOR"

Oysa biz bedelini peşin peşin ödeyerek hak ettiğimiz emekliliğimizde, bize ait olanı istiyoruz. Maaş güncellemesinin son alınan maaş üzerinden yapılması gerekirken, iktidar burada da hile yapıyor. Ortalama maaş üzerinden güncelleme yaparak bugün ortaya çıkan maaş rezaletinin sebebi olmuştur. Özellikle kamu sektörü dışında 10 milyonun çok üstünde insanımızın prim gün ve miktarı ne olursa olsun, nüans farklarla aynı maaşı aldığı garip bir durumla karşı karşıyayız. Büyümeden de pay verilmemektedir. Yılların mücadelesinin bir kazanımı olan bayram ikramiyesi olarak ödenen para, reel enflasyonun çok çok gerisinde kaldığı bilindiği halde, iktidar artış yapmıyor. Oysa AKP iktidara geldiğinden bu yana emeklilere hiç karışmasaydı, en düşük emekli maaşı en düşük memur maaşı civarında olacaktı."

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"MEMURLARA VERİLEN SEYYANEN ARTIŞIN TÜM EMEKLİLERE VERİLMESİ ŞARTTIR"

Yağız, en düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına eşitlenmesini önerdiklerini bildirerek, memurlara verilen seyyanen artışın tüm emeklilere verilmesinin şart olduğunu söyledi.

Çalışırken ürettikleri emeğin değerlendirilmesinde ve geri dönüşümünde söz sahibi olmak istediklerini bellirten Yağız, şunları söyledi:

"Bu nedenle imzacısı olduğumuz uluslararası sözleşmelerden kaynaklı sendika kurma hakkımızın tanınmasını ve bu konuda TBMM’nin gerekli yasal düzenlemeyi yapmasını istiyoruz. Bayram ikramiyesi adı altında, göz boyamadan öteye karşılığı olmayan 4 bin lira gibi bir miktarın, yaşanan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında bir anlamı kalmamıştır. Bu nedenle bu ödeneğin yılda dörde çıkarılması ve en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesi gerekir. Ancak o durumda belki çoluk çocuğumuzla kısmen de olsa birkaç gün yüzümüz güler.

"HER EMEKLİNİN HESABINA ASGARİ ÜCRET TUTARINDA BİR ÖDEME YAPILMALIDIR"

Önümüz bayram. Bütün vatandaşlarımızın bayramını kutlarız. Tekrar etmekte fayda var. Yılların mücadelesiyle kazandığımız ikramiyemiz enflasyona heba edilmemelidir. Her emeklinin hesabına asgari ücret tutarında ödeme yapılmalıdır."

Yağız, tutuklanan belediye başkanları, çalışanları, öğrenciler ve Gezi tutuklularının derhal serbest bırakılmasını da istedi ve, "Her gün düzmece iddialarla gözaltılar yapılarak, toplum sindirilmek istenmektedir. Bunun adı faşizmdir. Faşizme karşı durmak insanlık görevidir. Bu görevi yapmaktan asla geri durmayacağız" dedi.