Emekliler isyan etti. Maaşlarımız 23 yılda mum gibi eridi. Bakan Işıkhan'ın açıklamasına büyük tepki

Aldıkları 3 kuruş maaşla ayın ortasını bile getiremeyen emeklilerin büyük kısmı yarı aç yarı tok yaşıyor. Zam yerine sadece enflasyon farkı alan emeklilerin alım gücü her geçen gün düşmeye devam ediyor.

Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın emeklilere yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Dilbaz, emekli maaşlarının 2002’den bu yana mum gibi eridiğini, en düşük emekli aylığının 23 yıl önce 8.5 çeyrek altın alabilirken, bugün sadece 2 çeyrek altın alabildiğini belirtti. Bu, emeklilerin satın alma gücünde yüzde 450’lik bir kayıp anlamına geliyor.

Dilbaz, “Bakan Işıkhan, emeklileri yük olarak görüyor. ‘20 yıl prim ödeyip 30 yıl maaş alıyorsunuz’ sözü, maaşların gelecekte tehlikede olduğunun işareti” dedi. Bakan Işıkhan’ın, Türkiye’de emeklilere ayrılan kaynağın her yıl arttığını söylemesi, emekliler tarafından “masal” olarak nitelendi.

Dilbaz, “Maaşlarımız Mısır’la değil, Almanya, İsviçre, Fransa gibi ülkelerle kıyaslansın. 2008’deki 5510 sayılı yasayla haklarımız gaspedildi. Artık 25 yaşından büyük kız çocuklarına maaş bile bırakamıyoruz” diye konuştu.

Bakanın “Kaynak yok” açıklamasına da tepki gösteren Dilbaz, geçmişte en düşük emekli maaşının asgari ücretin 1.5 katı olduğunu, emeklilerin ev, araba ve tatil hayallerinin çalındığını vurguladı. SGK’ya bütçe transferlerinin milli gelire oranının 2025’te yüzde 3.58’e ulaştığını belirten İnan Mutlu, bu transferlerin büyük ölçüde bayram ikramiyeleri ve sermayeye teşviklerden kaynaklandığını ifade etti.

Mutlu, “İktidar, ‘Aldığınıza şükredin, daha fazlasını istemeyin’ mesajı veriyor” dedi. Emekliler, düşük maaşlarla ayın ortasını bile getiremezken, hükümetin sosyal güvenlik politikaları ve maaş artışlarındaki yetersizlik eleştirilerin odağında. Dilbaz, “Sosyal güvenlik, çalışanların gelecek kaygılarını azaltmalı, yük olarak görülmemeli” diyerek tepkisini sürdürdü.