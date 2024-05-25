Emekliler İzmir'de meydanlara çıktı "Artık yeter!"

Seferihisar Şube Başkanı Emire Özkoç, “Bu ülkenin her karış toprağına ter dökmüş emeklileri açlıkla sınamak ne vicdanidir, ne ahlakidir, ne de insanidir. Sosyal devlet de bu değildir” dedi.

Tüm Emekliler Sendikası, "Açlığa ve Sefalete Hayır" sloganıyla Türkiye genelinde 8 ayrı şehirde miting düzenledi. İzmir'deki mitingde sendika üyeleri, "Artık Yeter", "Açlığa Yoksulluğa Teslim Olmayacağız", "Bu Maaşlarla Yaşanmaz" sloganlarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

EMEKLİLERİN TALEPLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Emekliler adına konuşan Sendika Şube Başkanı Emire Özkoç, "Vicdansız bir iktidarla karşı karşıyayız. Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisi, daha bir yıl önce emekli olduğunda maaşının yüzde 75'ini alırken, şimdi maaşlarının yüzde 50'sini dahi alamıyor. Bu nasıl adalettir?" diyerek tepkisini dile getirdi.

EMEKLİLERİN ÇARESİZLİĞİ ARTIYOR

Emekli Kemal Karataş, "Bugün 10-15 bin lira maaş alan bir emekli 10-15 bin ev kirası veriyor. Emekliler olarak artık sözün bittiği yerdeyiz. Artık emekliden iktidara oy da yok rahatta yok” diyerek emeklilerin yaşadığı çaresizliği ifade etti.

Emekli Yasemin Yakalı ise "Emeklilerin sesini duyan yok, lütfen artık yeter, nefes alamıyoruz" diyerek emeklilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

HÜKÜMETE KIRMIZI KART GÖSTERME ZAMANI

43 yıldır çalışıp emekli olan Bektaş Doğan, "Emekliye yük diyenler var. Türkiye şu an batmıştır. Bu gidişatı bitirmek için hükümete kırmızı kart göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

Emeklilerin artan talepleri, hükümetin aldığı kararlara ve uygulamalara yönelik büyüyen eleştirilere işaret ediyor.