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Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor

Türkiye'de emekli promosyon yarışını başlatan Akbank, bu yarıştan ilk çekilen banka oldu. Akbank promosyon rakamını yarı yarıya düşürdü.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 15:21
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 15:32
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Akbank 7 bin 500 liralık emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor. Emekliler kıyameti kopartacak

Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
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Paramedya'nın haberine göre, yaklaşık 1 ay önce sürpriz bir şekilde 7 bin 500 lira ile emekli promosyon yarışını başlatan Akbank, bu yarıştan ilk çekilen banka oldu.
Akbank, 31 Ağustos tarihi itibariyle 7 bin 500 liralık promosyon uygulamasına son veriyor. Banka 1 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasında maaşını taşıyan SGK emeklilerine  1.850 lira ile 2 bin 750 lira arasında promosyon verecek. Banka bazı ek promosyonlarla bu rakamı 3 bin 500 liraya kadar çıkartacak.

ŞUBE ÖNÜNDE KUYRUKLAR

Akbank promosyonu 7 bin 500 liraya çıkartınca bir anda binlerce kişi şube önünde büyük yığılma yapmıştı. Özellikle yaz tatili nedeniyle yeterince personel olmaması da şubelerdeki izdihamı daha da arttırmıştı.

YENİ PROMOSYON ORANI

Akbank’a maaşını 1 Eylül tarihinden sonra taşıyanlara şu promosyon ödenecek:
Maaş aralığı 0-1500 lira olanlara 1.850 lira.
Maaş aralığı 1.500-2500 lira olanlara 2 bin 750 lira,
Maaş aralığı 2.500 lira ve üzeri olanlara 2 bin 750 lira promosyon ödemesi yapılacak.

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Selim
29.08.2022 15:33
Vatandaş acı varmı acı elinle yardım et acın geçsin.  
 
Vatandaş
29.08.2022 15:26
Emekliker yarın seçimde yine akepe oy verecekler..Promosyon versende vermesende,şükür edecekler.En iyisi bunlara promosyon verilmesin  
 
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