Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor

Paramedya'nın haberine göre, yaklaşık 1 ay önce sürpriz bir şekilde 7 bin 500 lira ile emekli promosyon yarışını başlatan Akbank, bu yarıştan ilk çekilen banka oldu.

Akbank, 31 Ağustos tarihi itibariyle 7 bin 500 liralık promosyon uygulamasına son veriyor. Banka 1 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasında maaşını taşıyan SGK emeklilerine 1.850 lira ile 2 bin 750 lira arasında promosyon verecek. Banka bazı ek promosyonlarla bu rakamı 3 bin 500 liraya kadar çıkartacak.

ŞUBE ÖNÜNDE KUYRUKLAR

Akbank promosyonu 7 bin 500 liraya çıkartınca bir anda binlerce kişi şube önünde büyük yığılma yapmıştı. Özellikle yaz tatili nedeniyle yeterince personel olmaması da şubelerdeki izdihamı daha da arttırmıştı.

YENİ PROMOSYON ORANI

Akbank’a maaşını 1 Eylül tarihinden sonra taşıyanlara şu promosyon ödenecek:

Maaş aralığı 0-1500 lira olanlara 1.850 lira.

Maaş aralığı 1.500-2500 lira olanlara 2 bin 750 lira,

Maaş aralığı 2.500 lira ve üzeri olanlara 2 bin 750 lira promosyon ödemesi yapılacak.