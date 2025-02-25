Emekliler merakla bayram ikramiyesini bekliyor! Yeni ikramiyeler için tarihi duyurdu

Promosyonların yanı sıra yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleriyle ilgili de kulis bilgileri basına yansımaya başladı. Konuyla ilgili ilk resmi açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz haftalarda yapmıştı. Işıkhan, “Nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa değerlendirmeleri yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

‘İKRAMİYE ARTIŞININ OLMAYACAĞINA DAİR SÖYLEM YOK’

Peki emekli ikramiyelerine zam olacak mı? Konuyla ilgili merak edilenleri değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Aslında bu konu ile ilgili ekonomi yönetimi ne diyor? Sahada neler konuşuluyor? Yakın geçmişte siyasiler ne dedi? Buna kulak kabartmak lazım. Kısaca hatırlayacak olursak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa değerlendirmeleri yapacağız” şeklinde bir söylem gerçekleştirmişti.

İklim Kanunu yasa teklifine ilişkin düzenlenen basın toplasında emekliye bayram ikramiyesine ilişkin soruyu yanıtlayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gündemlerinde henüz öyle bir çalışma olmadığını ifade etti. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı bürokrasisi bir araya geldiğinde ancak bütçe dengeleri nedir, maliyeti nedir? Şu an 16 milyon 600 bin emeklimiz var. Bütçe disiplini nedir? Bununla ilgili herhangi bir bilgi elimizde yok. Bu konuda bir husus henüz gündemimize gelmedi" dedi.

Öte yandan bayram ikramiyesi konusunun 21 Şubat'taki Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda gündeme gelebileceği konuşuluyordu.

Beklentilerin aksine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli ikramiyelerinin Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında gündeme gelmeyeceğini açıklamıştı. Son açıklamalara bakıldığı zaman ekonomi ekibinin ikramiye artışının kesin bir dille yapılmayacağına dair söylemi yoktur.

İKRAMİYE ZAMMINDA EN GÜÇLÜ BEKLENTİ NE?

Burada enflasyon rakamlarına da bakmak gerekli. Bu yılki hedef enflasyon %24’ü 3000 TL’lik bayram ikramiyesine uyguladığımız zaman 3720 TL oluyor.

2024 yılı ikinci dönem enflasyon verisi olan %15,75 üzerinden bir değerlendirme yapıldığında ikramiye tutarı 3.472,50 TL oluyor.

2024’te yıllık enflasyon olan %44,38’e göre de 4.331,40 TL olmaktadır. Hatta bir önceki bayram ikramiyesi güncellemesi %50 üzerinden olmuştu. Eğer yine %50 artış yapılırsa o zaman 4500 TL olarak hesaplayabiliriz.

Bayram ikramiyeleri emekli maaşı gibi enflasyon oranında güncellenmediğinden dolayı, bence buraya mutlaka bir artış yapılması gerekli. Eğer ekleme yapılırsa da 3500 TL ile 4000 TL arasında belirleneceğini tahmin ediyorum.

‘ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ SÖZÜ UNUTULMAMALIDIR’

Uygulanan ekonomi programı doğrultusunda sıkı para politikası halen devam etmektedir. Eğer ikramiyeler yeni dönemde 4 bin TL olursa iki bayramda toplam 8 bin TL yapmaktadır. Yıllık olarak da bütçeye yaklaşık olarak 128 milyar TL gibi bir rakama tekabül etmektedir. Unutulmaması gereken ise sayın Cumhurbaşkanının dar gelirlinin, emeklinin, asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmemesi ile ilgili söylemleridir.

OLASI BİR ZAM DURUMUNDA YENİ İKRAMİYELER NE ZAMAN DUYURULUR?

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar gününe denk gelmektedir. Genelde bayram ikramiyeleri bayramdan bir hafta öncesinde hesaplara yatmaktaydı. Bu da demek oluyor ki 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihlerinde ödemeler yapılabilir. Tabi bir iyileştirme düşünülüyorsa bunun Meclis sürecinden ötürü Mart ayı başında sevk edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla hükümet kanadının duyurusu da Şubat ayının son haftası ile Mart ayının ilk haftasında olması gerekmektedir.”