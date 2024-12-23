Emekliler nasıl 50 bin TL aylık alabilir? ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek formülü açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emekliler nasıl 50 bin TL aylık alabilir? ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek formülü açıkladı

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, son günlerdeki maaş tartışmalarına yaptığı dikkat çeken açıklamayla katıldı. Zeybek, “Emeklilerin, çalışanların aylıkları En az 50.000 TL nasıl olur” diyerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücret zammı ve emekli maaşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu tartışmalara katılan isimlerden birisi olan ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Twitter’dan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Namık Kemal Zeybek'in liderliğini yaptığı ATA Partisi 1. Olağan kongresini yaptıNamık Kemal Zeybek'in liderliğini yaptığı ATA Partisi 1. Olağan kongresini yaptı

Namık Kemal Zeybek, paylaşımında şunları belirtti:

“DİN KURUMU KAMUNUN SIRTINDAN İNERSE…”

“Emeklilerin,

Çalışanların aylıkları

En az 50.000 tl

Nasıl olur:

1. Yeni Liberalizm / Nascı Ekonomiden kurtulursak,

2. Yolsuzluklar biterse,

3. Savurganlık biterse,

4. Din kurumu kamunun sırtından inerse,

Enflasyon en aza iner,

Emeklilerin, çalışanların aylıkları en az

50.000 TL olabilir.

54. Hükümet döneminde benzeri oldu, yine olur.”

“SÜREKLİ İŞSİZLİK AYLIĞI BAĞLAYACAKTIR”

ATA Parti’nin parti programında maaşlarla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Aylıklı çalışanlar ile emeklilerin aylıkları ülkedeki ekonomik duruma göre sürekli düzenlenecektir.

Çalışamayacak durumda olanlar devletin koruması altında olacaklar, iş bulamayanlara devlet bir yandan iş alanları yaratırken, öte yandan sürekli işsizlik aylığı bağlayacaktır.”

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