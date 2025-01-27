Emekliler paraya para demeyecek. Yeni promosyon ücreti dudak uçuklatacak

Emekli maaş zammının ardından emekli banka promosyonları için yükseliş yapılıp yapılmayacağı emekliler tarafından merak ediliyor.

Emeklilere ek gelir fırsatı sağlayan emekli promosyonları 21 bin liraya kadar çıkarken bu rakamın önümüzdeki günlerde 25 bin TL’ye çıkması bekleniyor. SGK uzmanı Murat Bal promosyon fırsatları konusunda 16 milyon emekli vatandaşı ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

CNN Türk’e açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı emekli promosyonlarının 2017 senesinde 500 TL ile başladığını hatırlatarak son senelerde rakamın 20 bin TL’lerin üzerine yükseldiğini ifade etti. Özellikle geçen sene rakamların yüzde 100 arttığını belirten uzman isim bu sene de emekli maaş promosyonu rakamlarda yükseliş trendinin devam edebileceğini öngördüğünü açıkladı.

15-25 BİN TL BANDINDA YÜKSELECEK İDDİASI

Şu an da Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’ndan emekli promosyonları 8 ila 12 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Murat Bal Mart ayında gerçekleşecek toplantıdan sonra bu rakamın 15-25 bin TL bandına yükseltileceğini belirtti. Öte yandan özel bankaların bu rakamı daha da yükselteceğine vurgu yaptı.

MART AYINDA AÇIKLANACAK

Yüksek promosyon tekliflerinden yararlanmak isteyen emekli vatandaşlara sabırlı olmalarını tavsiye eden Bal, “Şu anda açıklanan rakamların çok daha üstünde teklifler Mart ayında açıklanacak. Bu nedenle promosyon değişikliği yapmayı düşünen vatandaşlarımız bir süre beklemeli” ifadelerini kullandı.

BANKA DEĞİŞTİRİRKEN DİKKAT

Daha yüksek promosyon almak isteyen emekli vatandaşlar için banka değiştirirken dikkat edilmesi gereken kritik noktalar ise ortaya çıktı.

e-Devlet Üzerinden Kolay İşlem: Banka geçişleri e-Devlet üzerinden hızlıca yapılabiliyor.

Hizmet Kalitesini Değerlendirin: Seçtiğiniz bankanın internet bankacılığı, EFT işlemleri ve ATM ağı gibi hizmetlerini göz önünde bulundurun.

Anlaşmaları Dikkatle İnceleyin: Promosyon tekliflerinde yer alan ek avantajları dikkatlice değerlendirin.