Emekliler sokağa döküldü. ‘Açlığa ve karanlığa teslim olmayacağız’

Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından yapılan çağrısı üzerine emekliler İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir, Tarsus, Burhaniye ve Fatsa’da açlığa ve sefalete karşı alanlarda buluştu.
Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyondan dolayı maaşlarının açlık sınırı altında kaldığına dikkar çeken emekliler, “Açlığa ve karanlığa teslim olmayacağız” pankartı taşıdı.
İSTANBUL
Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından yapılan çağrının İstanbul’daki toplanma yeri Kadıköy İskele Meydanı oldu.
Emekliler, ellerinde “Açlığa ve karanlığa teslim olmayacağız”, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Emekliler üretti, saray tüketti”, “Emekliye din iman, saraya han hamam” yazan pankartlar taşıdı.
ESKİŞEHİR
Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından yapılan çağrının toplanma yeri ise Adalar Porsuk Mevkii oldu. Emekliler, Porsuk Mevkii’nden Hamamyolu Yediler Parkı’na yürüyüş düzenledi.
Yürüyüş esnasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mukaddes Tunca, "Bugün yaşamımızı başkalarının, yani bir avuç vicdansızın insafına bırakmayacağımızı ilan ettiğimiz gündür. Bugün kulluk değil, özgür yarınlar için dayanışma günüdür. Bugün açlığa ve sefalete hayır deme günüdür" diye konuştu.
Emekliler İzmir'de de hakları olanı talep etmek alanlardaydı.
Fotoğraf: Bursa Bugün Gazetesi
Fotoğraf: Akdeniz Gerçek Gazetesi