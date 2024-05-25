Emekliler sokağa döküldü. ‘Açlığa ve karanlığa teslim olmayacağız’

Emekliler sokağa döküldü. ‘Açlığa ve karanlığa teslim olmayacağız’
Kaynak: Haber Merkezi / ANKA

İnsanca yaşamak isteyen emeklilikler, Tüm Emeklilerin Sendikası’nın yaptığı çağrı üzerine 5 ilde ve üç ilçede sokağa döküldü.

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Emekliler sokağa döküldü. ‘Açlığa ve karanlığa teslim olmayacağız’ 1

Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından yapılan çağrısı üzerine emekliler İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir, Tarsus, Burhaniye ve Fatsa’da açlığa ve sefalete karşı alanlarda buluştu.

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Emekliler sokağa döküldü. ‘Açlığa ve karanlığa teslim olmayacağız’ 2

Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyondan dolayı maaşlarının açlık sınırı altında kaldığına dikkar çeken emekliler, “Açlığa ve karanlığa teslim olmayacağız” pankartı taşıdı.

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Emekliler sokağa döküldü. ‘Açlığa ve karanlığa teslim olmayacağız’ 3

İSTANBUL

Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından yapılan çağrının İstanbul’daki toplanma yeri Kadıköy İskele Meydanı oldu.

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Emekliler sokağa döküldü. ‘Açlığa ve karanlığa teslim olmayacağız’ 4

Emekliler, ellerinde “Açlığa ve karanlığa teslim olmayacağız”, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Emekliler üretti, saray tüketti”, “Emekliye din iman, saraya han hamam” yazan pankartlar taşıdı.

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Emekliler sokağa döküldü. ‘Açlığa ve karanlığa teslim olmayacağız’ 5

ESKİŞEHİR

Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından yapılan çağrının toplanma yeri ise Adalar Porsuk Mevkii oldu. Emekliler, Porsuk Mevkii’nden Hamamyolu Yediler Parkı’na yürüyüş düzenledi.

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Emekliler sokağa döküldü. ‘Açlığa ve karanlığa teslim olmayacağız’ 6

Yürüyüş esnasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mukaddes Tunca, "Bugün yaşamımızı başkalarının, yani bir avuç vicdansızın insafına bırakmayacağımızı ilan ettiğimiz gündür. Bugün kulluk değil, özgür yarınlar için dayanışma günüdür. Bugün açlığa ve sefalete hayır deme günüdür" diye konuştu.

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Emekliler sokağa döküldü. ‘Açlığa ve karanlığa teslim olmayacağız’ 7

Emekliler İzmir'de de hakları olanı talep etmek alanlardaydı.

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Emekliler sokağa döküldü. ‘Açlığa ve karanlığa teslim olmayacağız’ 8

Fotoğraf: Bursa Bugün Gazetesi

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Emekliler sokağa döküldü. ‘Açlığa ve karanlığa teslim olmayacağız’ 9

Fotoğraf: Akdeniz Gerçek Gazetesi

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