Emekliler sokağa döküldü. ‘Açlığa ve karanlığa teslim olmayacağız’

Yürüyüş esnasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mukaddes Tunca, "Bugün yaşamımızı başkalarının, yani bir avuç vicdansızın insafına bırakmayacağımızı ilan ettiğimiz gündür. Bugün kulluk değil, özgür yarınlar için dayanışma günüdür. Bugün açlığa ve sefalete hayır deme günüdür" diye konuştu.