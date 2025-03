Emekliler tepkili: Her şeye kepçeyle verir, emekliye çay kaşığıyla!

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını öngören kanun teklifi AK Parti grubu tarafından Meclise sunuldu. DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) başta olmak üzere çok sayıda sendike va emekli örgütü teklife tepki gösterdi. DİSK-AR açıklamasında 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesinin yetersiz olduğu vurgulanırken, "Çünkü emekli bayram ikramiyesi 2018’de asgari ücretin yüzde 62’sine karşılık geliyordu. Bu oranın korunması için ikramiyenin 13 bin 793 TL olması lazım. İkramiye 2025'te 4 bin TL olunca asgari ücretin yüzde 18’ine geriledi. Emeklinin iki bayramda toplam ikramiye kaybı 19 bin 586 TL oldu." denildi.

Eminönü'nde mikrofon tutulan emekli vatandaşlar bin liralık artışı eleştirdi. Dışarıda çay bile içemediklerini, çok zor durumda olduklarını belirten vatandaşlar "Bu devlette adalet diye birşey yok ki. Mahkemelerde de adalet yok, sosyal hayatta da adalet yok. Bunu da duysunlar başımızdakiler... Karaborsayı gördük, her şeyi gördük ama bu kadar pahalılık görmedik. İnsanlar per perişan." dedi. Emekli vatandaşların yaptıkları değerlendirmeler şöyle:

"BİN LİRA NEYE YARAR?"

"Hakkımızı vermiyorlar, zehir olsun onlara. Bin lira neye yarar? Markete gidiyorsun, 2-3 bin liraya bir poşet dolduramıyorsun. Zor yaşıyoruz. Bir yerden yardım paketi gelecek diye bakıyoruz, açık açık. Neye yeter 4 bin lira para, hiç. Ama götüren götürüyor. Zor durumdayız. Yolda kalmış, sahipsiz gibiyiz."

"Durumlar zor. Emekli maaşını bugün alıyorum, yarın bitiyor, ondan sonra borç yapıyorum bir dahaki aya."

"BİR EZENLER, BİR EZİLENLER VAR YA, BİZ O GİBİYİZ"

"Hiç iyi değil. Bu pahalılığa göre, yeterli değil. (Emekli maaşı) yetmiyor. Herşey eksik, tam olan birşey yok. Nerede ne yapacağımızı bilemiyoruz, dışarda çay içemiyoruz. Bir ezenler, bir ezilenler var ya, biz o gibiyiz. Ya tam zayıfsın, ya tam tepedesin. Adamına göre muamele herhalde. Emekli, şimdiye kadar çalışmış, hak etmiş, ama vermiyor. Bu devlette adalet diye birşey yok ki. Bu devlette adalet yok. Mahkemelerde de adalet yok, sosyal hayatta da adalet yok. Bunu da duysunlar başımızdakiler."

"(Emekli maaşıyla) Geçinemiyoruz doğrusu. Her şeyden yoksunuz doğrusu."

"Şu an hiçbir şey yeterli değil ki, ne maaş yeterli, ne ikramiye. Alışverişi hayal ediyoruz. Birşeyler almayı düşünüyorum ama, yok. Hurma almaya kalksan 500 lira kilosu, lokum almaya kalksan 400-500 lira. Bilemiyorum artık..."

"HER ŞEYE KEPÇEYLE VERİR, EMEKLİYE ÇAY KAŞIĞIYLA"

"Her şeye kepçeyle verir, emekliye çay kaşığıyla. Emeklileri düşünen yok. Hadi benim evim var, evi olmayan ne yapacak? (Eşi: İki tane bekarım var.) Büyük olan 45 yaşında, daha evlenmedi. Küçük de 38 yaşında o da evlenemiyor. Ekonomik şartlardan dolayı evlenemiyorlar. Bu Ramazan daha zor, fiyatlar çok uçmuş. Eskiden herşey rahattı, hesabını yapıyordun. Şimdi yapamıyorsun, her gün değişiyor fiyatlar."

"İNSANLAR PER PERİŞAN"

"Biz İstanbul doğma büyümeyiz. Herşeyi gördük. Karaborsayı gördük, herşeyi gördük ama bu kadar pahalılık görmedik. İnsanlar per perişan. Böyle olmaz ki. Tarihi geçmiş gıdaları alıyoruz, üstlerine yeni tarih vurulmuş, sütler, peynirler, yoğurtlar. Her şey berbat durumda. Gıda, şu, bu, her şey. Olmuyor böyle."