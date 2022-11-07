Türk futbolunun acı gerçeği. Medyanın Prometheus’u Sedat Kaya açıkladı

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Süper Ligin yaş ortalaması 28.5.

Zirvedeyiz.

Bizi 28.4 ile Yunanistan, 28.2 ile Güney Kıbrıs, 27.9 ile Romanya ve 27.5 yaş ortalamasıyla İspanya izliyor.

Peki niye?

Örneğin ülkemizde ilk ve orta öğretimde 10 milyondan fazla öğrenci var.

Dev gibi bir ordu.

Bu kaynağı kullanamıyoruz.

Altyapıdan futbolcu yetiştiremiyoruz.

Altyapıda Avrupa sonuncuyuz.

İşin asıl acı tarafı ne biliyor musunuz?

Almanya Avrupa'nın en yaşlı nufüsuna sahip bir ülke ama kulüp ve altyapıdan futbolcu yetiştirme sayısında Türkiye'ye fark atıyor.

Emekliler ülkesi Almanya'nın UEFA Kulüpler sıralamasında ilk 50'de 5 takımı var, en genç nüfusa sahip Türkiye'nin hiç takımı yok.

Ne acı değil mi?

Bu tablonun ilk sorumlusu elbette Futbol Federasyonu.

Umurlarında değil.

Köklü bir altyapı çalışması yok.

Liyakat yok.

İstikrar yok.

Günü kurtarma derdindeler..

Federasyonun adı özerk ama kim inanır!

Bir diğeri de iktidar.

İktidarın da bir futbol politikası yok.

Durum böyle olunca, futbolcunun yetişmesi tesadüflere kalıyor.

O yüzden de Türkiye kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncuları oynatan ülkeler arasında Avrupa sonuncusu.



ARDA GÜLER ÖRNEK ALINMALI



İşte bu karanlıkta Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler bir ışık gibi parlıyor.

Türkiye'de de, Avrupa maçlarında da oyunda kaldığı her dakika futboluyla adeta haykırıyor.

"Biz gençlere güvenin."

Arda tüm kulüplere aydınlık bir örnek.

Herkesin en az Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus kadar ona sahip çıkması gerekmiyor mu?