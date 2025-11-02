İktidar 'Yeni Anayasa', 'Terörsüz Türkiye' derken, muhalefet ve çözülemeyen ekonomik kriz sebebiyle geçinemeyen vatandaşlar 'erken seçim' çağrılarına devam ediyor. Anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı.

Ankara Araştırma 18-29 yaş arası gençlerde ve 55 yaş üstü emekli seçmende CHP açık farkla öne çıkarken, AKP yalnızca 30-55 yaş grubunda birinci sırada yer aldı.

Ankara Araştırma’nın son saha çalışması, Türkiye’deki seçmen tercihlerinin yaş gruplarına göre farklılaştığını gösterdi. Araştırmaya göre AKP, gençleri ve emeklileri büyük ölçüde kaybetti.

GENÇLER CHP’Yİ TERCİH EDİYOR

CHP, 18-29 yaş aralığındaki seçmen grubunda yüzde 35,2 oy oranı ile birinci parti oldu. AKP yüzde 22,8 ile ikinci sırada kalırken, Zafer Partisi yüzde 11,6 ile üçüncü sırada yer aldı. Anket sonucu gençler arasında iktidara desteğin oldukça azaldığını gösterdi.

EMEKLİLER CHP’YE YÖNELDİ

55 yaş ve üzerindeki seçmenlerde CHP yüzde 39 ile zirvede, AKP ise yüzde 28,6’da kaldı. Anket verilerine göre en düşüğü 14.469 TL maaş alan emekliler, ekonomik sıkıntılar nedeniyle iktidara tepkili.

Analistlere göre gençler ve emeklilerdeki oy kaybı iktidarın oy tabanında yaş merkezli kırılmaya işaret ediyor.

ORTA YAŞ GRUBUNDA AKP ÖNDE

Ankette 30-55 yaş grubundaki vatandaşların AKP'ye oy verdiği görüldü. AKP oyların 37,6'sını alırken, CHP yüzde 26,8'ini alarak ikinci oldu.

Bu yaş grubunda DEM Parti, MHP ve İYİ Parti’nin oy oranları ise tek hanede.