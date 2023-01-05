Et fiyatlarına anında zam geldi. Emekliler yine et yiyemeyecek. İşte yapılan zam

Ankara’da et fiyatlarına zam geldi.
Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu söz konusu zamları sosyal medya hesabında duyurdu.
Ankara Ticaret Borsası’nın açıkladığı rakamlara göre, Kuzu karkas kilosuna 15 lira zam, Dana karkas kilosuna 10 lira zam geldi.
Uğuroğlu makarna grubuna ise bir kaç gün sonra yüzde 20 zam geleceğini açıkladı.
Orhan Uğuroğlu’nun paylaşımı şöyle:
“Ankara Ticaret Borsası
ET fiyatlarına zam geldi
Kuzu karkas kilosuna 15 lira zam
Dana karkas kilosuna 10 lira zam geldi
Makarna grubuna ise bir kaç gün sonra yüzde 20 zam gelecek
Zamlar yağıyor… maaş zamları eriyor”
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