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Et fiyatlarına anında zam geldi. Emekliler yine et yiyemeyecek. İşte yapılan zam

Ankara’da et fiyatlarına zam geldi. Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun açıkladığı verilere göre kuzu karkas kilosuna 15 lira, dana karkas kilosuna 10 lira zam yapıldı...

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 19:10
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Emekliler yine et yiyemeyecek. Et fiyatlarına anında zam geldi

Et fiyatlarına anında zam geldi. Emekliler yine et yiyemeyecek. İşte yapılan zam
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Ankara’da et fiyatlarına zam geldi.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu söz konusu zamları sosyal medya hesabında duyurdu.

Ankara Ticaret Borsası’nın açıkladığı rakamlara göre, Kuzu karkas kilosuna 15 lira zam, Dana karkas kilosuna 10 lira zam geldi.

Uğuroğlu makarna grubuna ise bir kaç gün sonra yüzde 20 zam geleceğini açıkladı.

Orhan Uğuroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Ankara Ticaret Borsası

ET fiyatlarına zam geldi

Kuzu karkas kilosuna 15 lira zam

Dana karkas kilosuna 10 lira zam geldi

Makarna grubuna ise bir kaç gün sonra yüzde 20 zam gelecek

Zamlar yağıyor… maaş zamları eriyor”

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