Emekliler yüzde 10 daha az maaş alabilir! Bunu yapan yandı

Emekli olmak için gün sayan vatandaşların başvuru için geç kalması durumunda maaşları kritik oranda etkilenebilir.

Emeklilik dilekçesini 2025 yılı içerisinde teslim etmeyen emekli adayları yeni yıl ve sonrasında başvuru yapmaları durumunda %5 ila %10 oranında daha düşük maaş alma riski ile karşı karşıya kalacak.

Bu kapsamda bilinmesi gereken detayları SGK uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım aktardı.

Erdursun’un paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Emeklilik başvurusunu 2026’ya bırakanların kaybı ortalama %5-10 arası olacak gibi gözüküyor! 2024’de emeklilik başvurusu yapmayıp 2025’e bırakanların kaybı %31 olmuştu! Emeklilik için başvuru tarihi önemlidir. 2024’de emeklilik başvurusu yapmayanlar zararlarını brüt aylıklarına göre 5-10 yılda amorti edecekler gibi gözüküyor! Emekliliğimi hak ediyorum ancak emekli olduktan sonra aynı işyerinde emekli olarak çalışmama izin verilmiyor diyenler doğru emekli olacakları tarihi iyi belirlemelidir."