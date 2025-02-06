Emekliler zam davası açtı! TÜİK hakim karşısına çıkacak

Açıkladığı enflasyon oranı nedeniyle milyonlarca emekli ve çalışanın düşük zam almasına yol açtığı iddiasıyla TÜİK hakkında dava açıldı. Açılan dava ise geçim sıkıntısı altında ezilen milyonlarca emekliye umut oldu.

2025 Ocak ayında emekli maaş zam oranı netleşti ancak TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları göz önüne alınarak yapılan bu zam kimseyi mutlu etmedi.

6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda SSK, Bağkur emekli maaş zammı oranı yüzde 15.75 olarak belirlendi. 4A-4B en düşük emekli aylık tutarı ise ancak 14 bin 469 liraya yükseltildi.

DAVA GÜNÜ 3 MART

Ankara 6. İdare Mahkemesi, davanın duruşma gününü 3 Mart 2025 olarak belirledi.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre saat 09:30’da başlayacak dava, TÜİK enflasyonuna göre zam alan tüm emekli, memur, işçi ve asgari ücretlilerin zam oranının yeniden hesaplanmasıyla sonuçlanma ihtimali nedeniyle kritik önem taşıyor.

Davaya, davayı açan Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz ile birlikte müdahil olan 8 emekli derneği ve sendikanın yöneticileriyle üyeleri katılacak.

TÜİK'E AÇILAN DAVALARDAN İLK KEZ BİRİ KABUL EDİLDİ

Enflasyonu yanlış hesapladığı gerekçesiyle bugüne kadar TÜİK’e çok sayıda dava açıldı. Bunlardan sadece Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in açtığı dava kabul edildi.

Ankara 6. İdare Mahkemesi, verileri açıklaması için TÜİK’ten iki kez savunma istedi. Ancak TÜİK enflasyon hesabında kullandığı ürün fiyatları bilgisini vermediği gibi davanın reddini talep etti. Mahkeme, davanın duruşmalı olarak yapılmasına karar verdi.

"EMEKLİLERİ MAHKEME ÖNÜNE BEKLİYORUZ"

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, yüz binlerce emeklinin gözünün kulağının bu davada olduğunu belirtirken, “3 Mart’ta tüm emeklilerimizi duruşma salonunda ya da mahkeme önünde destek için bekliyoruz” dedi.

Çok büyük katılım olacağı için mahkemeden büyük bir duruşma salonu talep edeceklerini belirten Gündoğan, “Mahkeme kararını duruşma günü ya da sonraki 15 gün içinde açıklayabilir. Bu dava Türk yargısının da bir sınavı olacak. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren asılsız veri davasında hakkaniyete ve hukuka uygun bir karar bekliyoruz” dedi.

DAVAYA KİMLER KATILIYOR

1. Tüm Emekliler Derneği

2. Emekli ve Emekçiler Derneği Federasyonu

3. Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası

4. Üniversite İdari Personel Sendikası

5. Mühendis Teknik Hizmetler ve Diğer Tarım Orman Hizmetleri Çalışanları Sendikası

6. Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Büro-İş

7. Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sendikası (HEKİMSEN)

8. Birleşik Emekliler Sendikası