Emeklilerden bayram ikramiyesi artışına tepki: İlk ikramiyeyi aldığımda kurbanlık almıştım!

Kaynak: ANKA

Edirne’ye yaşayan emekliler, 4 bin TL olarak açıklanan Ramazan Bayramı ikramiyesini az bulduklarını belirterek yapılan zamma tepki gösterdiler. Emekli Hasip Koçan, “Bin lirayı ben ikram edeceğim, çok şahane. Ben ilk ikramiyeyi aldığımda 100 lira ekleyerek kurbanlık aldım, şimdi kurbanlık fiyatı 15 bin lira. Ben torunlarıma veremem 500 lira para. Biner lira versem bitti” dedi.

Emeklilerin Ramazan Bayramı'nda alacağı ikramiye 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltildi. Edirne’ye yaşayan emekliler, 4 bin TL ikramiyeyi az bulduklarını ifade ederek duruma tepki gösterdi.

Emekli Şerif Banya, “Hiç olmadı 5 bin TL olması lazımdı, bu hayat pahalılığında. Bir şey almaya kalkıyorsun ateş pahası” dedi.

''25-30 BİN LİRA OLMALIYDI''

Emekli Hasip Koçan, şunları söyledi:

''Bin lirayı ben ikram edeceğim, çok şahane. Ben ilk ikramiyeyi aldığımda 100 lira ekleyerek kurbanlık aldım. Şimdi kurbanlık fiyatı 15 bin lira. Ben torunlarıma veremem 500 lira para. Biner lira versem bitti. Ben çiftçiyim, yılbaşından beri gübreye, mazota zam. Ona, buna, her şeye zam. İkramiye 25-30 bin lira olmalıydı.''

''KÖR TOPAL GİDİYORUZ''

Emekli Asım Çolak da, “En az 10 bin lira olmalıydı. Yanlış oldu, çok az. Karı koca emekliyiz. Kör topal gidiyoruz. Hayat baya zor. 4 bin TL çok az, kime ne yetecek. Mümkün değil” diye konuştu.

Emekli Ali Bahar ise “Günün şartlarına göre 6-7 bin lira olması lazımdı. Kalabalık aileye göre değişir. Biz iki kişi yaşıyoruz vaziyeti idare ediyoruz ama kalabalık ailelere yetmez” diye konuştu.

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