YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Emekli maaşlarının düşüklüğüne karşın seyyanen zam talep edilirken emeklilerin bayram ikramiyelerinin de en az asgari ücret seviyesine çıkarılması istendi. Tüm Emekliler Derneği 15'inci Olağan Genel Kurulu'nda emeklilerin talepleri dile getirildi.

Türkiye’de emeklilerin maaşlarının yetersiz olması herkesçe kabul edilen bir durumken emeklilerin bu durumlarına dair ses yine emeklilerin kendilerinden çıktı. Tüm Emekliler Derneği 15'inci Olağan Genel Kurulu'nda emekliler hükümetten taleplerini sıraladılar. Bu talepler içerisinde çok önemli ücret artışları bulunuyor.

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan yaptığı açıklamada emekliler arasında adaletin de sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Çalışkan ayrıca hizmet ve prime dayalı intibak yasasının çıkarılmasını talep etti. Emeklilerin toplumun en önemli değerlerinden birisi olduğuna dair mesajlar verildi.

Çalışkan, emeklilerin bilgeliğinin, birikimi ve tecrübelerinin genç nesiller için yol gösterici olduğunu belirterek, "Biz insanca yaşanabilir emekli aylığı istiyoruz. Emekli aylıkları açlık ve yoksulluk sınırı altındadır. Talebimiz emekli maaşlarının en az açlık sınırının baz alarak belirlenmesi, refah payı eklenmesi ve asgari ücretin altında emekli maaşı olmamasıdır." görüşünü aktardı.

Emekli aylığının asgari ücretin altında olduğunu dile getiren Çalışkan, "İntibak yasasının çıkartılmasını istiyoruz. Farklı dönemlerde emekli olanlar arasında ciddi maaş farkları bulunmaktadır. Aynı prim ve aynı süreyle emekli olanlar arasında adaletsizlik oluşmuştur. Hizmet ve prime dayalı intibak yasası çıkarılarak tüm emekliler arasındaki hizmet ve prime dayalı eşitlik sağlanmalı geriye dönük adaletin tesisi gerçekleştirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram ikramiyelerinin güncelliğini kaybettiğini de ifade eden Çalışkan, ikramiyelerin en az asgari ücret seviyesine çıkartılması taleplerini dile getirdi.

Emeklilerin zam ve ücret artışı taleplerinin hükümetçe duyulup duyulmayacağı merak ediliyor.