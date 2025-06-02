Emeklilerden iktidara ikramiye çıkışı!

DİSK Emekli-Sen'in çağrısı ile bir araya gelen emekliler, aylıkları, bayram ikramiyeleri ve emeklilerin örgütlenme hakkı gibi temel sorunları gündeme getirdi.

“BU ARTIK BAYRAM HARÇLIĞIDIR, İKRAMİYE DEĞİL”



Mevcut yaşam koşullarına yönelik eleştirilerini dile getiren emekli vatandaşlar, bayram ikramiyelerinin eridiğini vurgulayan emekliler, “Bu artık bayram harçlığıdır, ikramiye değil” diyerek tepkilerini dile getirdi. DİSK-AR raporuna göre, 2018’de asgari ücretin yüzde 62,4’ü oranında olan bayram ikramiyesi, 2025’te sadece yüzde 18’ine kadar düşmüş durumda. Emekli bayram ikramiyesinin alım gücündeki büyük kayıp emeklilerin yoksulluğunu derinleştiriyor.

"ADALETSİZLİĞE SON VERİLMELİ"

Halk tv.com’da yer alan habere göre; Açıklamada, 2008 sonrası emekli aylık bağlama oranları ve güncellemelerinin düşürülmesiyle aylıkların ciddi oranda gerilediği belirtildi. En düşük emekli maaşının asgari ücretin altında kalması eleştirilirken, “Asgari ücret seviyesine çekilmeli, tamamlama sisteminden vazgeçilmelidir” talepleri dile getirildi. Ayrıca, emekli aylıkları arasındaki dengesizliklerin giderilmesi için kapsamlı intibak düzenlemesi yapılması gerektiği vurgulandı.

DİSK Emekli-Sen, emeklilerin sendika kurma ve örgütlenme haklarının kısıtlanmasına karşı olduğunu belirtti. Anayasa Mahkemesi’nin Emekli-Sen’in kapatılması kararının hukuksuz olduğu kaydedilerek, “Emeklilerin örgütlenme özgürlüğü evrensel bir haktır ve bu hak engellenemez” ifadeleri kullanıldı.