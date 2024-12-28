Emekliler'den maaş yürüyüşü

Kaynak: İHA
Emekliler'den maaş yürüyüşü

Samsun'da toplanan emekliler, daha makul bir maaş talebi için yürüyüş düzenledi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde toplanan yüzlerce emekli, İstiklal Caddesi'nden başlattıkları yürüyüşte, Gazi ve Cumhuriyet Caddeleri üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Daha adil bir maaş istediklerini belirten emekliler, burada basın açıklamasında bulundular.

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Yürüyüşe katılan sendikaların temsilcileri tarafından ortak okunan basın açıklamasında, "Yapılan ve istenen zamlar emekli ile alay etmektir. Biz emekliler buna hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. 31 Mart seçimlerinde belirleyici güç büyük ölçüde emekliler olmuştur. Şu anda 11 milyondan fazla emekli maaşı, 5 milyon kişi de dul ve yetim maaşı almaktadır. 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, açlık ve yoksulluk sınırı altındadır. Emekli, toplumun aynasıdır" ifadelerine yer verildi.

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Emekliler, basın açıklamasının ardından dağıldılar.

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