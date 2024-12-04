Emeklilerden TÜİK'e sert tepki: Hamam da tas da aynı tellaklar bile değişmemiş...

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 12 bin 500 TL’lik emekli aylığının alım gücünün 10 bin 678 TL’ye gerilediğini söyledi. Emeklilere seyyanen zam konusunun derhal ele alınması gerektiğini belirten Ergün, “Açıklanan kasım ayı enflasyonunun ortaya koyduğu gerçek şudur ki, TÜİK’te mantalite değişmemiştir. Halk deyimiyle ise TÜİK’te hamam da tas da aynıdır. Hatta tellaklar bile değişmemiştir” dedi.

ERGÜN: 5 AYLIK KAYIP BİN 822 TL OLMUŞTUR

TÜED Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin ekonomik durumuna ilişkin yazılı açıklama gerçekleştirdi. TÜİK’in dün açıkladığı enflasyon verilerini gerçekçi bulmadıklarına işaret eden Ergün, “TÜİK rakamlarına göre bile temmuzdan bu yana geçen 5 aylık süreçte TÜFE oranı yüzde 14,57 olmuştur. Buna göre de en düşük emekli aylığı olarak kabul edilen, hazine destekli ödeme sayılan 12 bin 500 TL tutarındaki ödemelerin alım gücü 10 bin 678 TL’ye geriledi. Bu şekliyle en düşük emekli aylığındaki 5 aylık kayıp bin 822 TL olmuştur. Bağımsız kuruluşlar ve ticaret odalarının yaptığı hesaplamalar ise bu kaybın çok daha yüksek olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

“13 MİLYON 600 BİN EMEKLİ VE AİLESİ BU KIŞI ATLATAMAYACAK"

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL iken asgari ücretin 17 bin TL olduğunun altını çizen Ergün, şunları söyledi;

“Açlık sınırı 20 bin TL’yi aşmış durumdadır. Diğer taraftan ortalama emekli aylıklarının ise 15 bin TL civarında olduğu dikkate alındığında emeklilerin yaklaşık yüzde 85’inin açlık sınırının altında kaldığı ortadadır. Emeklilere seyyanen zam konusu derhal ele alınmalıdır. Bütün ekonomik göstergeler, emeklilerin aleyhine işlemektedir. Bu durumda ise yapılması gereken en acil tedbir, Ocak 2025 zamları beklenmeden emeklileri bir nebze olsun rahatlatacak seyyanen bir zam yapılması olacaktır. Aksi takdirde açlıkla boğuşan 13 milyon 600 bin emekli ve ailesi bu kışı atlatamayacak, gıdaya erişimde yaşayacağı zorluklar nedeniyle çeşitli sağlık sorunlarıyla da baş etmek zorunda kalacaktır. Hastaneler dolup taşacak, zaten çökmüş durumda olan randevu sistemi tamamen işlemez hâle gelecek ve yüzde bini bulması planlanan sağlık katkı paylarındaki artışlar yüzünden emeklinin sağlık hizmet sunucularına erişimleri de neredeyse imkansız hâle gelecektir.”

“ÇAĞDAŞ VE GELİŞMİŞ BİR ÜLKE OLMA ŞANSI YOKTUR"

Türkiye’de yaşayan emeklilerin, dünyanın en sıkıntılı topluluğu hâline geldiğini vurgulayan Ergün, “Türkiye’nin emeklilerini bu ayıptan kurtarıp hak ettiği insanca yaşam seviyesine yükseltmek, bu ülkeyi yönetenlerin ve yönetimine talip olanların başlıca görevidir. Emeklisine saygısı ve sevgisi olmayan bir toplumun çağdaş ve gelişmiş bir ülke olma şansı yoktur” ifadelerini kullandı.