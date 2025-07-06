Emeklilerden zamma sert tepki!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, en düşük emekli maaşının 16 bin 881 lira yapılmasına tepki gösterdi. Bir emekli, "Maaş zammı yetmez az bile. Asgari ücreti geçmesi lazımdı bir sefer. Dişimi sıkacağım başka ne yapacağım" derken başka bir emekli ise, "Marketlere gittik fiyatları hemen fırlatmışlar. Güç yetmiyor hiçbir şeye. Yetmiyor, paranın bir değeri yok şu anda" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, en düşük emekli maaşının 16 bin 881 liraya çıkarılmasına ve maaşlarına yapılan zam oranına tepki gösterdi. Emekliler tepkilerini şöyle dile getirdi:

"Maaş zammı yetmez az bile. Asgari ücreti geçmesi lazımdı bir sefer. Dişimi sıkacağım başka ne yapacağım.Yok yerden nereden alacaksın başka."

"Bu şartlarda enflasyonun karşılığı değil. Her ne kadar enflasyona ezdirmiyoruz deseler de pazarın enflasyonu, piyasanın enflasyonu çok yüksek. Yani yeterli bir şey değil. Çalışanla çalışmayan arasında çok fark var. Biz de 35 yıl çalışmış insanlarız. En azından bir denge sağlanmasında fayda var diye düşünüyorum."

EMEKLİLERDEN SERT TEPKİ

Maaşımız 16 bin 881 lira diye marketlere gittik fiyatları hemen fırlatmışlar. Güç yetmiyor hiçbir şeye. Yetmiyor, paranın bir değeri yok şu anda. Alamıyoruz istediğimizi, bu ay almazsam diğer ay atlamalı arıyorum kademe kademe, atlayarak alıyorum. Çünkü gücümüz yetmiyor hepsini bir aldığınızda cepte para kalmıyor. Parayı yiyip gidiyor cep. Emekli olarak yetiremiyoruz kendimize, hele de kiracıysan tövbe."

"EMEKLİ HER ŞEYİ YEMESİN DOKUNUR"

"Ben emekliyim 16 bin 800 lira maaş alıyorum pazarda sütçülük yapıyorum. 100 liradan süt verdiğim halde vatandaş 'bu süt pahalı' diyor 'biraz daha uygun olmaz mı' diyor. Pazarlık yapmaya girişiyor ama bizim aldığımız saman olsun yem olsun her ay veya iki aya bir olacak şekilde zam geliyor. 2 liraya aldığımız samanı bu sene 5 liraya aldık, tonu 5 bin lira. Bir torba besi yemi 700 lira oldu. Biz bu işi ya bırakacağız ya da zam yapacağız ama yapamıyoruz. Ek iş yapıyorum hayvancılık yapıyorum ama artık son şeye kadar zorlanıyoruz. Ya bırakacağız ya da zam yapacağız ama vatandaş sürekli karşı çıkıyor. 16 bin 800 lira ne yapar ki? Bir torba yem 700 lira hesap edin."

"Maaşımıza zam geldi şükürler olsun, 3 bin 500 lira. 20 bin küsur alıyoruz işte. Yetersiz yeterli olur mu? Emekli her şeyi alamaz, almamaları lazım zaten fazla yemesin, dokunur."

