Emekliler zamma tepkili! Poşete yüzde 100, emekliye yüzde 15...

TÜİK verilerine göre işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılacak olmasına tepkiler devam ediyor. Kadıköy'de ANKA muhabirine dert yanan emekliler tepkilerini dile getirdi. Bir emekli, "Emeklilere ölün dediler, size ihtiyacımız yok dediler. Sizi artık sıktık sıktık, posanızı çıkarttık dediler, bir şeye yaramazsınız doğru mezarlığa. Utansınlar, bizi bu duruma düşürenler utansınlar... Poşete yüzde 100, emekliye yüzde 15, asgari ücrete yüzde 30 zam. Bizi aç bıraktılar." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 6 aylık enflasyon oranı ile memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu. Herhangi bir seyyanen zam olmazsa İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında zamlanacak.

TÜİK'in bu verilerine göre 12 bin 500 lira maaş alan bir işçi emeklisinin maaşı bin 968 lira civarında artacak. Bu artışın yeterli olup olmayacağını Kadıköy İskele'de emeklilere sorduk. Aldığımız yanıtlar şöyle oldu:

"ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ YOK, DİRENME GÜCÜMÜZ YOK. KOLAYCA TESLİM OLUYORUZ, ONLAR DA BUNU ÇOK İYİ DEĞERLENDİRİYORLAR"

72 yaşındaki Battal Küçük: Emeklilere ölün dediler, size ihtiyacımız yok dediler. Sizi artık sıktık sıktık, posanızı çıkarttık dediler, bir şeye yaramazsınız doğru mezarlığa. Biz bunu hak ediyoruz. Örgütlülüğümüz yok, direnme gücümüz yok. Kolayca teslim oluyoruz, onlar da bunu çok iyi değerlendiriyorlar. Ümidimiz yok yani, gelecekten ümidimiz yok. Bir yol parasını hesap ediyoruz, bir hastamızı ziyarete gidemiyoruz. Atıl duruma geldik. Utansınlar, bizi bu duruma düşürenler utansınlar. Biraz vicdanları varsa, Allah korkuları varsa biraz utansınlar. Bizim dini duygularımızı sömürerek iktidara geldiler, siyasi olarak kendilerini kabul ettirdikleri için değil.

"75 YAŞINDAYIM, HIRSIZLIK MI EDEYİM?"

Süleyman Kaya: Acımızdan ölüyoruz. 75 yaşındayım, hırsızlık mı edeyim, ne yapacağım? Aç karınla geçineceğiz. Değerimiz yok. 12 bin 500 lirayla geçiniyorum. Et yüzü görmüyoruz, sebze yüzü görmüyoruz.

"YAŞAMA HAKKINIZ YOK"

Namık Atbaşı: Emekliye "öl" diyorlar. Ölün diyor, yaşama hakkınız yok diyor. Yani, bir kenara atmış, zaten asgari ücretli de ölüm. Belki bir ihtimal, yarın öbür gün Cumhurbaşkanı yüzde 3-5 daha verecek. Onunla yetinmeye çalışacaklar. Bu şartlarda nasıl iyi olabilir insanlar? Yalnızca nefes alıyorlar, öyle söyleyeyim. Nas diyor ya, buna da şükür diyor ya. İyi yaşıyorsan şükür edersin, birileri bir şeylerini gasp ediyorsa, açlık içindeysen bunun şükürü olmaz. Benim çocukluğumdan beri Yunanistan'la savaş çıkarırlar. Bugün Suriye olayı. Suriye'yle gündemi değiştiriyorlar. Bütün televizyonlar Suriye'yi işliyor.

"BİR İNŞAATTA BEKÇİLİK YAPIYORUM"

Dursun Rende: Bir inşaatta bekçilik yapıyorum. 3-5 kuruşla idare etmeye çalışıyorum. Asgari ücrete yapılan zam olsun, emekliye verilen zam olsun, Tayyip Erdoğan'ın bunda hiç suçu yok. Bütün kabahat bizde. 15 milyon emekli var diyorlar. Bunun 3 milyonu hadi iyi maaş alan diyelim. Geriye kalanı hükümeti kırar, hükümeti yıkar. Arabada geliyoruz, yaşlı bir adam diyor "Baksana bütün gençler oturuyor, biz ayaktayız'. Dedim sen ne verdin gençlere. Sen onların geleceğini çaldın. Din, ezan, Allah, kitap diyenlerin peşine düştün. O çocukların geleceğini çaldık biz. Daha ne yer verecek bana?

Gazi Özdemir: Ben öğretmen emeklisiyim, 24 küsür alıyorum. Tek yaşıyorum, evim de kira değil, ancak karşılıyorum. Çevremde 12-13 bin lira alıp geçinen var. Nasıl geçinir, nasıl yetiştirir ben hayret ediyorum.

"POŞETE YÜZDE 100, EMEKLİYE YÜZDE 15 ZAM"

Mehmet Nuri: Yüzde 100 poşete zam, emekliye yüzde 15, asgari ücrete yüzde 30. Bizi aç bıraktılar. Biz insan değil miyiz? 5 sene koltukta oturuyor, emekli oluyor milletvekili, 100 milyar (bin) emekli maaşı alıyor. Ben 30 sene çalıştım, prim ödedim, ben niye 14 alıyorum? Ben eskiden 8 çeyrek alıyordum, şimdi 3 tane çeyrek. Her ayı 5 çeyrek hesaplarsa, bir sene 60 çeyrek, 300 milyar (bin) ediyor. Diyor, devlet bayramda sana ikramiye veriyor. Bana 2 milyon (bin) ikramiye veriyor. Onu torunuma versem kabul etmiyor. Eğer Ramazan'da 50, Kurban Bayramı'nda 100 milyar (bin) ikramiye verse yine 150 milyar (bin) paramızı yemiş oluyor. Emeklilik kartım olmasa, yol parasına gücüm yok. Emekli o durumda. 200 milyar (bin) maaş alıyor Cumhurbaşkanı, kendine yüzde 55 zam yapıyor. Bu millete reva mı görmüş 15'i. O 14'le bir ay idare et bakayım, sen nasıl idare edersin. Çay parasına yetmez.

Semih Yirmibeş: (Kinaye yaparak) Daha az yapmaları gerekirdi. Yüzde 3, yüzde 5 emeklilere yeterdi. Türkiye şartlarına göre iyi alıyorum ama ben böyle yaşıyorsam, daha az alanların Allah'ım yardımcısı olsun, benim de yardımcım olsun. Aralık başından beri "asgari ücret komisyonu toplanacak'. Neyi toplanıyorlar? Neyi düzeltiyorlar, ne zam veriyorlar da, neyin toplantısı oluyor? Bilinmiyor mu Türkiye'deki emeklilerin, asgari ücretle yaşayan insanların durumu... İnanın bizden daha iyi biliyorlar. Allah, herkesin kalbindekini, kendine, çocuklarına, ailesine versin.