Emeklilere 15 bin lira veren banka belli oldu

Mayıs 2024 itibarıyla, emeklilerin merakla beklediği emekli maaş promosyon kampanyalarının detayları netleşiyor. İş Bankası ve Akbank’ın ardından, Garanti BBVA da kendi emekli maaş promosyon kampanyasını açıkladı. 31 Mayıs 2024’e kadar geçerli olacak bu kampanya kapsamında, Garanti BBVA’nın emeklilere yapacağı promosyon ödemeleri kesinleşti.

Garanti BBVA’nın duyurusuna göre, Mayıs 2024 dönemi için belirlenen emekli maaş promosyon ödemeleri ve şartları kamuoyuna ilan edildi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen emekliler, belirlenen şartları yerine getirdiklerinde, maaşlarına uygun promosyon ödemelerini Garanti BBVA aracılığıyla alabilecekler.