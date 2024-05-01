Emeklilere 15 bin lira veren banka belli oldu

Mayıs 2024 itibarıyla, emeklilerin merakla beklediği emekli maaş promosyon kampanyalarının detayları netleşiyor. İş Bankası ve Akbank’ın ardından, Garanti BBVA da kendi emekli maaş promosyon kampanyasını açıkladı. 31 Mayıs 2024’e kadar geçerli olacak bu kampanya kapsamında, Garanti BBVA’nın emeklilere yapacağı promosyon ödemeleri kesinleşti.
Garanti BBVA’nın duyurusuna göre, Mayıs 2024 dönemi için belirlenen emekli maaş promosyon ödemeleri ve şartları kamuoyuna ilan edildi.
Kampanyadan faydalanmak isteyen emekliler, belirlenen şartları yerine getirdiklerinde, maaşlarına uygun promosyon ödemelerini Garanti BBVA aracılığıyla alabilecekler.
- Garanti BBVA’nın Mayıs 2024 kampanyasında emekli maaş promosyonu tarifesi şu şekilde:
- Emekli maaşları 10.000 TL’ye kadar olanlara 6.250 Türk Lirası.
- Emekli maaşları 10.000 Türk Lirası. ile 15.000 Türk Lirası. arasında olanlara 10.000 Türk Lirası.
- Emekli maaşları 15.000 Türk Lirası. ile 20.000 Türk Lirası. arasında olanlara 12.500 Türk Lirası.
- Emekli maaşları 20.000 Türk Lirası. ve üzerinde olanlara 15.000 Türk Lirası. emekli maaş promosyonu ödemesi yapılıyor.
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