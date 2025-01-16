Emeklilere 2 ay sonra sadaka gibi zam! AKP kulislerinden sızdı...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yıl sonu yüzde 15.75 oranında zam yapılmıştı. En düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 liraya getirildi. Fakat pek çok emekli zamdan umduğunu bulamamıştı. Maaş zamlarının belli olmasının ardından sırada bayram ikramiyelerinin ne kadar zam geleceği merak ediliyor. HaberTürk’ten Bülent Aydemir’in kulis haberinde bayram ikramiyesi konusunda bir düzenleme yapılacağı aktarılırken, Ankara kulislerinde emekli ikramiyelerine 500 liralık bir artış yapılması yönünde bir kanaat hâkim olduğunu söyledi.

MERHEM OLMAKTAN ÖTEYE GİTMEYECEK

Açlık sınırının 21 bin TL’ye geldiği ortamda 14 bin 469 TL en düşük emekli maaşı ile geçim güç duruma geldi. Yapılan zamda bile emeklinin maaşları, açlık sınırına yaklaşamadı. Umduğunu bulamayan emekli ise merhem olmaktan öteye gitmeyecek bayram ikramiyesi zamlarını merak ediyor. Maaş zamlarının ardından, gözler ikramiyelere gelecek zamma odaklandı.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM SIZDI

Ankara kulislerinde emeklinin ikramiye zammı ortaya çıktı. HaberTürk’ten Bülent Aydemir’in hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, bayram ikramiyesi konusunda bir düzenleme yapılacağını ancak artışın bütçe dengeleri nedeniyle yüksek olmayacağını belirtti. Ankara kulislerinde emekli ikramiyelerine 500 liralık bir artış yapılması yönünde bir kanaatin olduğunu belirten, Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesi söz konusu olsa bile bayram ikramiyelerinin en fazla 4 bin liraya çıkacağının konuşulduğunu aktardı.

Emekli ikramiyeleri 4 bin TL’ye çıkarıldığında, 16 milyon emekli için iki bayramda 128 milyar TL’lik kaynak ayrılacak. Ayrıca emeklinin bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri bayram öncesi açıklanıyor ve tahsis numarasına göre farklı günlerde ödeniyor.