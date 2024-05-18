Emeklilere 2 bin TL’lik destek çeki verilecek. Başvurular başladı

Emeklilere 2 bin TL’lik destek çeki verilecek. Başvurular başladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Kurban Bayramı’nda emeklilere 2 bin TL değerinde destek çeki verileceğini duyurdu.
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Emeklilere 2 bin TL’lik destek çeki verilecek. Başvurular başladı 1

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden ihtiyaç sahipleri ve emekliler için gündem olacak bir karar geldi.

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Emeklilere 2 bin TL’lik destek çeki verilecek. Başvurular başladı 2

Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ihtiyaç sahibi emeklilere Kurban Bayramı Destek Çeki başvurularının başladığını açıkladı.

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Emeklilere 2 bin TL’lik destek çeki verilecek. Başvurular başladı 3

Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise başvuruların 16 ile 26 Mayıs arasında yapılacağı belirtildi.

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Emeklilere 2 bin TL’lik destek çeki verilecek. Başvurular başladı 4

İhtiyaç sahibi tüm emeklilere Kurban Bayramı’nda 2000 TL değerinde destek çeki verilecek.

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Emeklilere 2 bin TL’lik destek çeki verilecek. Başvurular başladı 5

Belediye Başkanı Bozbey ise “Emekli hemşehrilerimizin bütçesine katkı sunmak, bir nebze de olsa harcamalarına destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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Emeklilere 2 bin TL’lik destek çeki verilecek. Başvurular başladı 6

Bu kapsamda, ilk olarak ihtiyaç sahibi emeklilerimize 2000 TL değerinde destek çeki dağıtımına başlıyoruz” dedi.

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Emeklilere 2 bin TL’lik destek çeki verilecek. Başvurular başladı 7

Öte yandan yüksek enflasyon ve döviz kuru nedeniyle emekliler ay sonunu getirmekte zorlanıyor.

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Emeklilere 2 bin TL’lik destek çeki verilecek. Başvurular başladı 8

1 kilo et alamayan emekli saatlerce Et ve Süt Kurumu önünde sıra bekliyor.

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Emeklilere 2 bin TL’lik destek çeki verilecek. Başvurular başladı 9

Sadece et değil halk ekmek önlerinde de uzun kuyruklar oluşuyor.

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Emeklilere 2 bin TL’lik destek çeki verilecek. Başvurular başladı 10

Emekliler maaşlarının azlığından ve yetersizliğinden her gün isyan ediyor.

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Emeklilere 2 bin TL’lik destek çeki verilecek. Başvurular başladı 11
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Emeklilere 2 bin TL’lik destek çeki verilecek. Başvurular başladı 12
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Emeklilere 2 bin TL’lik destek çeki verilecek. Başvurular başladı 13
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Emeklilere 2 bin TL’lik destek çeki verilecek. Başvurular başladı 14
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Emeklilere 2 bin TL’lik destek çeki verilecek. Başvurular başladı 15
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Emeklilere 2 bin TL’lik destek çeki verilecek. Başvurular başladı 16
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