Emeklilere 2 bin TL’lik destek çeki verilecek. Başvurular başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden ihtiyaç sahipleri ve emekliler için gündem olacak bir karar geldi.
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ihtiyaç sahibi emeklilere Kurban Bayramı Destek Çeki başvurularının başladığını açıkladı.
Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise başvuruların 16 ile 26 Mayıs arasında yapılacağı belirtildi.
İhtiyaç sahibi tüm emeklilere Kurban Bayramı’nda 2000 TL değerinde destek çeki verilecek.
Belediye Başkanı Bozbey ise “Emekli hemşehrilerimizin bütçesine katkı sunmak, bir nebze de olsa harcamalarına destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bu kapsamda, ilk olarak ihtiyaç sahibi emeklilerimize 2000 TL değerinde destek çeki dağıtımına başlıyoruz” dedi.
Öte yandan yüksek enflasyon ve döviz kuru nedeniyle emekliler ay sonunu getirmekte zorlanıyor.
1 kilo et alamayan emekli saatlerce Et ve Süt Kurumu önünde sıra bekliyor.
Sadece et değil halk ekmek önlerinde de uzun kuyruklar oluşuyor.
Emekliler maaşlarının azlığından ve yetersizliğinden her gün isyan ediyor.