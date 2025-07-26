Emeklilere 28 bin 500 TL veriliyor! Promosyon miktarları dudak uçuklattı

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, 3 yıllık taahhüt isteyerek maaşlarını taşıdıkları bankalardan nakit para alıyor. Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek için sadece yüksek promosyonlar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ücretsiz EFT ve havale gibi ek avantajlarla da emeklileri cezbetmeye çalışıyor.

Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel tablo:

28.500 TL İLE TÜRKİYE FİNANS ZİRVEDE

Emekli promosyonu yarışında en yüksek parayı Türkiye Finans veriyor. Banka, emekli maaş müşterilerine 26.000 TL'ye varan nakit promosyon ve Bonus ile birlikte 2.500 TL'ye varan nakit ödül fırsatı sunarak toplamda 28.500 TL'ye kadar nakit para veriyor.

27.000 TL YAPI KREDİ VE DENİZBANK TAKİP EDİYOR

Yapı Kredi ve Denizbank, emekli müşterilerine 27.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sağlıyor. Denizbank, bu kampanyasına ek olarak ücretsiz EFT ve havale avantajı da sunuyor.

Garanti BBVA: 15.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanında harcama ve sigorta koşullarıyla 10.000 TL'ye kadar çıkan ek bonusla toplamda 25.000 TL'ye kadar çıkan ücret veriyor.

ING Bank ise emekli maaşını taşıyan vatandaşlara koşulsuz olarak toplam 25.000 TL'ye varan nakit promosyon desteği veriyor.

Albaraka Türk: Emekli müşterilerine özel 25.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor ve EFT/havale ücreti almıyor.

TEB ve Türkiye İş Bankası, emekli maaşını taşıyan müşterilerine ek koşullarla birlikte toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor.

QNB bankasında ise, emekli maaş müşterilerine sunduğu toplam para miktarı 20.400 TL'yi buluyor. EFT ve havale ücretsiz.

Kuveyt Türk: Emekli müşterilerine 18.000 TL'ye varan promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.

Akbank: 15.000 TL promosyon ve 2.500 TL ek nakit ödülle toplam 17.500 TL'ye varan bir teklif sunuyor.

Ziraat Bankası ve Halkbank: Kamu bankaları, emekli müşterilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Ziraat Bankası ayrıca 5.000 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı da sunuyor.