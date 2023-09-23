Emeklilere 3 formüllü zam geliyor. En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak

Emekli zammı için yürütülen çalışmalar hız kazandı. Emekli zammı için masada üç formül var. Bu formüller toplantıda sunulduktan sonra emekli maaşı çalışmaları son şeklini alacak.
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, emekli maaşı iyileştirmesi için yürütülen çalışmalar milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Emekli maaşı ek iyileştirme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaklaşık 17 milyon emekli için yürütülen emekli zammı çalışmalarında üç ayrı formül ortaya çıktı.
Emekli maaşı ek iyileştirme çalışması ile ilgili takvim de belli oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının hazırlığını yaptığı emekli zammı çalışmaları için üçlü bir zirve yapılacak.
Emekli maaşı ek iyileştirme çalışması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya gelecek. Önümüzdeki hafta yapılması beklenen toplantıda emekli maaşı ek iyileştirme çalışmalarının son şekli verilecek. Emekli zammı çalışması Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra Meclis aşamasına geçilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 78'inci BM Genel Kurulu'nda katıldıktan sonra New York'taki Türkevi'nde kritik temaslarda bulundu. Erdoğan, New York ziyareti ile ilgili Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başkan Erdoğan, emekli zammı için, "Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte zaten bir araya gelip, 'Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?' kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz.
Biz ekonominin kronik problemlerini çözerken işçilerimizin, memurlarımızın yanı sıra emeklilerimizi de enflasyona ezdirmemek için çabalıyoruz. Bu konuda attığımız adımlar mevcut. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız.
Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde emekli maaşı zam çalışmaları hakkında, "Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Bu konuda yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz" açıklaması yaptı.
Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de emekli zammı konusunda, "Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme ilkemiz var. En düşük emekli maaşı alan emeklilerimizin durumunun iyileştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu, o çalışmaları yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaptığı açıklamada "Emekli maaşı ek iyileştirme çalışmaları tamamlandığında Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacak. AKP hükümetleri olarak iktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik.
Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. Emeklilerimiz bizim için çok önemli. Zira yıllarca ülkemizin üretimine, çalışma hayatına katkı sağlamışlardır. Bu bakımdan emeklilerimiz için düzenlemeler yapmak hükümetimizin temel politikalarından biridir" dedi.
Emekli maaşı için yapılacak ek iyileştirme ve ara zam yasa ile yapılacağından, en erken Ekim ayında Meclis'e taşınacak. Emekliler Ekim'de Meclis'e taşınacak torba teklife iyileştirmenin de eklenmesini beklerken, çalışmada 3 başlığın masaya yatırıldığı belirtiliyor. Burada hem kök aylıkları artıracak hem en düşük emekli aylığı ödemesini yükseltecek formüller masada bulunuyor.
Birinci formül emeklilerin tamamına bir oransal artış yapılması. Bu artış refah payı şeklinde yansıtılabilir. Buna göre Temmuz ayında refah payı ile birlikte yüzde 25 zam alan emeklilere ilave bir artış daha yapılmış olacak.
İkinci formül ise kök maaşlara yapılacak bir seyyanen artış şeklinde düşünülüyor. Burada Temmuz ayında kök maaşı 7.500 TL'nin altında kalan emekliler yüzde 25 zam almış kök maaşları artmış ancak ellerine geçen para 7.500 TL'de kalmıştı.
Bu durumun düzeltilmesi de sağlanmış olacak. Burada seyyanen artışın kademeli olarak artırılması da söz konusu olabilir. En düşük maaştan başlayarak bir kademe artışı gündeme gelebilir.
Üçüncü formülde ise taban maaşın artırılması var. Bilindiği gibi 3.500 TL olan taban maaş önce 5.500 TL'ye ve ardından da 7.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bunun altında maaş alan emeklilerin aylıkları 7.500 TL'ye tamamlanarak ödeniyor.
Burada Hazine desteği sağlanarak taban maaşa ulaşılıyor. Taban maaşta yapılacak bir artış emeklilerin alacakları en düşük aylığı da yükseltmiş olacak. Böylece Hazine desteği artırılacak ve emeklilere bir iyileştirme yapılmış olacak. Burada konuşulan rakam ise 10 bin lira seviyesi.
Öte yandan emekli maaşı için Ocak ayında yapılacak enflasyon artışının üzerine bir refah payı eklenmesi de gündemde. Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 654 oranındaki enflasyon öngörüsü ile yapılan hesaplamalarda 6 aylık enflasyon yüzde 30'un üzerinde çıkıyor.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı bu oranda olurken memurlar ve memur emeklilerinin zammı toplu sözleşme artışı ile birlikte yüzde 49'u geçiyor. Burada yapılacak bir refah payı artışı ile Ocak ayı emekli zammı oranının yüzde 50'inin üzerine çıkması da öngörülüyor.
Tüm bu çalışmaların dışında gündemde olan bir diğer konu ise emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ikramiye verilmesi. Bu konuda bir çalışma yapıldığı, bir seferlik ödenmesi planlanan ikramiye tutarının en az 5 bin lira olması üzerinde durulduğu belirtiliyor.
Türkiye Emekliler Derneği ise bu tutarın 10 bin lira olması yönünde çağrı yaptı. Eğer ikramiye verilmesi kararı alınırsa, düzenleme Ekim ayında torba yasa ile Meclis'e sevk edilecek.