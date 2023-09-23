Emeklilere 3 formüllü zam geliyor. En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak

Başkan Erdoğan, emekli zammı için, "Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte zaten bir araya gelip, 'Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?' kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz.