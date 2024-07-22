Emeklilere 9 bin lira kira yardımı yapılacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere 9 bin lira kira yardımı yapılacak

Kirada oturan emeklilere 9 bin lira kira desteği verilecek. İşte ayrıntılar...

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