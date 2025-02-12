Emeklilere bayram ikramiyesi için kritik tarih! Belirleneceği gün açıklandı

Türkiye'deki milyonlarca emekliye her Ramazan ve Kurban bayramında 3'er bin lira ikramiye ödeniyor. Bu da her yıl 6 bin liralık ikramiye ödenmesi anlamına geliyor.

Emekliler 2025 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılmasını beklerken, kulislerde hükümetin bu yönde bir çalışmasının bulunduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise dünkü açıklamasında yeni ikramiye miktarı için rakam vermekten kaçındı ancak bu konuda bir çalışma yapıldığını resmen duyurdu.

Buna karşın yeni ikramiyelerin ne zaman belirleneceği konusunda net bilgi yoktu.

TRT Haber'in bugünkü haberine göre bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak.