Emeklilere bayram ikramiyesinde flaş gelişme

Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde gerçekleştirilecek artış geçtiğimiz günlerde açıklandı. Mevcutta 3 bin lira olan bayram ikramiyesi yüzde 33'lük yükselişle, 4 bin lira oldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün basın mensuplarına gerçekleştirdiği açıklamada emekli vatandaşlara ödenen ramazan ve kurban bayramı ikramiye tutarlarını bütçe dengelerini de dikkate alarak 3 bin liradan 4 bin liraya yükseldiğini belirtmişti. Son olarak ikramiyeyle ilgili madde bugün TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

AK Parti grup toplantısı öncesinde açıklamalar yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da ikramiyelerin ne zaman hesaba yatacağını duyurdu.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Işıkhan, Emekli ikramiyeleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin olup olmayacağının sorulması sonrası, "Abdullah Bey açıkladı, şimdi Meclis'te inşallah gündeme gelir. SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Açıklanan emekli ikramiyesinde bir güncelleme yapılıp yapılmayacağının sorulduğu Işıkhan, "Rakam netleşti zaten, güncelleme söz konusu değil" cevabını verdi.

Bayram ikramiyesinin miktarına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Işıkhan, "Belirli bir disiplin içerisinde gerçekleştirdiğimiz bir olay. Bayram ikramiyeleri hayırlı olsun" cevabını verdi.