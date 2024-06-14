Emeklilere bir kötü haber daha. Burada çalışanların maaşları kesilecek

Ay sonunu getirmekte zorlanan milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak zamda. Uzmanlarda farklı görüşler açıklamaya ve rakam vermeye devam ediyor.

Emeklilere Anayasa Mahkemesi’nden kötü haber geldi. AYM, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ve Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı gibi kurumlarda görev alan kişilerin, emekli ve yaşlılık aylıklarının kesilmeyeceğini öngören kuralı iptal etti.

Bu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, genç nüfusun bu kurum ve kuruluşlarda istihdamının artırılmasını amaçlıyor.

Yaşlılık ve emeklilik aylığı bağlanmış kişilerin, bu kurum ve kuruluşlarda yeniden çalışmaları durumunda, çalıştıkları süre boyunca bu aylıklardan yararlanamayacaklarının kanunla öngörüldüğü belirtildi. Kararda eşitlik ilkesinin ihlal edildiği ifade edildi.

İKİ VAKIF HAKKINDA DA KARAR

AYM ayrıca, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'nın yapacağı ödemelerin ve harcırahların mütevelli heyeti tarafından belirlenmesini öngören kuralı da Anayasa'ya aykırı buldu ve iptal etti.