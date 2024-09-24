Emeklilere bir kötü haber daha! GSS kesintisi geliyor

Çalışan emeklilerden yapılması beklenen genel sağlık sigortası kesintisi çalışmasının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) sosyal güvenlik sistemine ilişkin bir dizi düzenlemeyi de kapsıyor. Bu düzenlemelerden bazıları emeklileri yakından ilgilendiriyor.

ÇALIŞAN EMEKLİLERDEN GSS KESİNTİSİ GÜNDEMDE

Enflasyon ile mücadele üzerinde sıkı çalışmalar yapan ekonomi kurmaylarının masasında emekli maaşı alan ve çalışmaya devam edenlerden genel sağlık sigortası (GSS) primi kesilmesi de bulunuyor.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

OVP duyurulduğunda sosyal güvenlik sisteminde mali sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmalarını teşvik edecek düzenlemeler yapılacağı da açıklanmıştı. Bu kapsamda emeklilerden GSS kesintisi alınması gündeme gelmişti. Emeklilerden Genel Sağlık Sigortası kesintisi yapılması çalışmaları başladı.

ÇALIŞANDAN YÜZDE 12.5'LİK PRİM KESİNTİSİ YAPILIYOR

Şu an çalışan kesimden yüzde 12.5 oranında GSS primi kesiliyor. Ancak emeklilikle birlikte çalışmaya devam edenlerden sadece sosyal güvenlik destek primi alınıyor.

Hürriyet’in aktardığı habere göre yeni düzenlemede belli bir yaşa kadar emekli olup çalışanlardan GSS primi alınması planlanıyor.

KESİNTİ HER ÇALIŞAN EMEKLİYE UYGULANMAYACAK

GSS kesintisinin her çalışan emekliden yapılmayacağı, yaş kriteri uygulanacağı belirtiliyor. 55-60 yaş aralığındaki çalışan emeklilerden bu kesintinin yapılması ise en güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor.