Emeklilere bu 2 hizmet tamamen bedava olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere bu 2 hizmet tamamen bedava olacak

Enflasyonun etkisiyle zor günler geçiren ve maaşları yetersiz kalan emeklilere artık iki hizmet ücretsiz olacak.

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