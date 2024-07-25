Emeklilere ek 10 bin lira verilecek. Uzmanı net tarih verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere ek 10 bin lira verilecek. Uzmanı net tarih verdi

Milyonlarca emekliyi sevindirecek haber geldi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun bütün emeklilere 10 bin TL verilecek diyerek tarih verdi.

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