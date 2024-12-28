Emeklilere kara haberi canlı yayında açıkladılar. AKP 15.5 milyon emeklinin hayalini de çaldı

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşiyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, emekli maaşlarıyla ilgili kulislerde konuşulan yeni düzenlemeyi açıkladı.

2025 yılı asgari ücreti, yüzde 30’luk artışla 22 bin 104 TL olarak belirlenirken, Türkiye’de milyonlarca emekli, 3 Ocak’ta açıklanacak maaş düzenlemelerini merakla bekliyor. Yeni artışın nasıl yapılacağına dair bazı bilgiler kulislere sızdı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ve Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, emekli maaşlarındaki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"SEYYANEN ZAM YOK"

Fatih Atik, Medya Kritik programında yaptığı açıklamalarda, asgari ücretin artışına benzer bir güncellemenin emekli maaşlarında yapılması beklenmediğini belirtti. 2025 yılı itibariyle emekli maaşlarına yapılacak zammın, mevcut ekonomi programı ve enflasyon farklarıyla belirleneceğini ifade etti.

Atik, “Seyyanen bir zam yapılması söz konusu değil. Emeklilerin maaşları, uygulanan enflasyon farkları ve devletin belirlediği formüller doğrultusunda artacak,” dedi.

Bu açıklama, emekli maaşlarının her 6 ayda bir güncelleneceği ve bunun enflasyon farkına göre yapılacağı bilgisini de doğruluyor. Atik, ayrıca SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak artışların da 6 ayda bir gerçekleşeceğini belirtti.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMLANABİLİR"

Emekli maaşlarının kök ücrete göre artacağına dikkat çeken Fatih Atik, Temmuz ayında yapılan ilave zamla birlikte en düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye yükseldiğini hatırlattı.

2025 yılı itibariyle maaşlarda ilave bir zam daha yapılması planlandığını söyleyen Atik, “En düşük emekli maaşı 14.500 TL’ye çıkabilir,” dedi.

Bu durum, emekliler için önemli bir iyileşme anlamına gelirken, maaş artışının enflasyon oranlarına ve mevcut ekonomik duruma bağlı olarak şekilleneceği ifade ediliyor.

Atik’in açıklamaları, emekli maaşlarıyla ilgili beklentileri pekiştirirken, Cem Küçük’ün görüşleri de dikkat çekti. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının düşük olduğunu belirterek, “Emekliler 2023’te yeterli bir zam almadılar. 2 bin TL’lik bir artış, emeklilere uçurumdan atılmak gibi olur,” dedi. Küçük, asgari ücretin yüksek artışları ve hükümetin ekonomi politikaları ile birlikte, emekli maaşlarının en az 15.500 TL olması gerektiğini savundu.

"SABIRLI OLUNMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet yetkilileri, Türkiye’nin ekonomik geleceği için uzun vadeli bir programın uygulanacağına işaret etti. Hükümetin önceliği yüksek enflasyonu sona erdirmek ve Türkiye ekonomisini daha sağlam temellere oturtmak olarak belirlenmişti.

Atik, bu ekonomik programın başarıya ulaşması için sabırlı olunması gerektiğini belirterek, 2025 sonrasında ekonominin daha iyi bir hale gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Emeklilere yönelik düzenlemelerin bir kısmı, özellikle düşük maaşlar için ilave artışlar içeriyor. Yüksek enflasyon karşısında alım gücünün düşmesiyle, emekli maaşlarına yapılacak artışlar, emekliler için büyük bir önem taşıyor. Hükümetin 2025 yılı için hazırladığı ekonomik programla birlikte, emekli maaşlarının daha adil bir şekilde arttırılması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük "Emekliler 2023’te düzgün para almadılar. Hazinedeki paranın bir kısmı emekliye verilmeli. Emeklilerin halini görün." Küçük, hükümetin emekliler için daha cömert olması gerektiğini savundu.