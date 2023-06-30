Emeklilere maaşa göre zam geliyor. Rakamlar ortaya çıktı

Burada da kademeli bir artış; 7.500 ila 10 bin lira arasında alanlara yüzde 45, 10 bin ile 15 bin lira alanlara yüzde 40’lık zam, 15 bin ile 20 bin maaş alanlara yüzde 35’lik zam, 20 bin lira üzerinde alanlara ise yüzde 30’luk zam bekleniyor. Memur, SSK ve Bağkur emeklileri de faydalanacak.” diye konuştu.