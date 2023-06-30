Emeklilere maaşa göre zam geliyor. Rakamlar ortaya çıktı

En düşük emekli maaşının 7.500 liraya çıkarılmasının ardından maaşı o seviyede olan emekliler için düzenleme yapılmamıştı. Temmuz ayında emekli maaşlarında kademeli olarak artış yapılması bekleniyor.
Haber3'te yer alan bilgilere göre, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından zam sırası memur ve emeklilere geldi. Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları memur ve emeklilere yapılacak zam oranını büyük oranda belli edecek.
6 aylık enflasyon farkına tıpkı asgari ücrette yapıldığı gibi refah payının eklenmesi bekleniyor. Yapılacak zam oranı 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine göre şekillenecek.
Ancak hükümet kanadından en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı açıklanmıştı. TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan kulislerde konuşulanları aktardı.
Sözcan, “Memurlar için iki formül var. İlk seçeneğe göre, aile yardımı ile birlikte 11 bin 848’e çıkan en düşük memur maaşı yüzde 85 artırılacak. Böylece memur maaşı 22 bin liraya çıkacak.
İkinci seçenekte ise maaşlara 5 bin lira seyyanen zam yapılması kalan kısmın ise oransal yapılacak zamlarla net 22 bin liraya tamamlanacak” ifadelerini kullandı.
Sözcan 22 bin lira üstü maaş alan memurlara da özel çalışma yapıldığını söyleyerek şöyle devam etti: “En düşük memur maaşının 22 liraya çıkarılmasıyla en yüksek memur maaşının da yükselmesi gerekiyor. Açıkçası dengenin gözetilmesi gerekiyor.”
Emeklilerin de maaş beklentilerine değinen Sözcan, “En düşük emekli maaşı 7.500 lira. Ancak 7500 lira üzerinde emekli alanların maaşı yükseltilmedi. Bunların düzeltilmesi gerekiyor.
Burada da kademeli bir artış; 7.500 ila 10 bin lira arasında alanlara yüzde 45, 10 bin ile 15 bin lira alanlara yüzde 40’lık zam, 15 bin ile 20 bin maaş alanlara yüzde 35’lik zam, 20 bin lira üzerinde alanlara ise yüzde 30’luk zam bekleniyor. Memur, SSK ve Bağkur emeklileri de faydalanacak.” diye konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammına ilişkin düzenlemeyle ilgili konuştu. Bakan Işıkhan, düzenlemenin temmuzda Meclis'ten geçeceğini, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını söyledi.
Memur ve emekliler için enflasyona göre belli olacak zam oranının refah payıyla yükselmesi bekleniyor.