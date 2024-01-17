Emeklilere müjdeyi veren karikatür. Emre Ulaş daha ne yapsın? Bu karikatürü çizdi

Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere müjdeyi veren karikatür. Emre Ulaş daha ne yapsın? Bu karikatürü çizdi
Usta karikatürist Emre Ulaş, emeklilerin sırtına yük olan iktidarın 2024 yılını “Emekli yılı” ilan etmesine karşın emeklilerin yaşadığı sevinci hiciv ve mizah dolu bir şekilde karikatürize etti.

Usta karikatürist Emre Ulaş, Emekli maaşlarına yapılan zammın açıklanması sonrası 2024 yılını “Emekliler yılı” ilan eden iktidarı ve buna sevinen emeklileri çizdiği karikatüre yansıttı.

İŞTE O KARİKATÜR:

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NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrası emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına yüzde 5 ek zam yapılarak zam oranının yüzde 42.60’a yükseldiği duyuruldu.

Zam oranını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında 2024 yılını “Emekli yılı” ilan ettiklerini duyurmuştu.

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