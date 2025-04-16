Emeklilere nakit müjdesi! 21 bin TL ayrım gözetmeksizin hesaplara geçiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere nakit müjdesi! 21 bin TL ayrım gözetmeksizin hesaplara geçiyor

Emeklilere Müjde! TEB'den Rekor Promosyon Ödemesi: 21 Bin TL!

Emekli vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek bir haber geldi! Türk Ekonomi Bankası (TEB), emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan veya ilk emekli maaşını TEB'den alacak olan vatandaşlara yönelik 21 bin TL'ye varan dev bir promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

TEB, 36 ay boyunca emekli maaşını bankasından almayı taahhüt eden müşterilerine, 21.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Bu ödeme, ana promosyonun yanı sıra, elektrik veya doğalgaz faturasına otomatik ödeme talimatı verenlere ek avantaj sağlıyor. Maaş aralığına göre promosyonlar şu şekilde:

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Başvuru Nasıl Yapılır?

Emekli maaşınızı TEB'e taşımak ve bu cazip promosyondan yararlanmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

  • TEB Şubeleri: Size en yakın TEB şubesine giderek nüfus cüzdanınız ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
  • CEPTETEB Mobil Uygulaması: TEB müşterisiyseniz, CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden "Ödemeler" menüsünden "Devlet Ödemeleri / Emekli Aylığı İşlemleri / Emekli Maaş Taşıma" adımlarını izleyerek kolayca başvurunuzu yapabilirsiniz.
  • e-Devlet: e-Devlet sistemi üzerinden "Banka ve Adres Değişikliği" menüsünü kullanarak da maaş taşıma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

TEB'in sunduğu bu rekor promosyon ödemesi, emekli vatandaşlarımız için önemli bir fırsat sunuyor. Detaylı bilgi almak ve başvurunuzu tamamlamak için en yakın TEB şubesini ziyaret edebilir veya CEPTETEB mobil uygulamasını kullanabilirsiniz.

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