Emeklilere sevindiren haber: Promosyon tutarı 28 bin TL’ye yükseltildi!

ING Türkiye, emeklilere maaş tutarına göre 28 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunduğunu duyurdu.

ING, emeklilere sunduğu promosyon tutarını yükseltti. Emekli maaşını ilk kez bankaya taşıyan emeklilerin, maaş tutarına göre 28 bin TL'ye varan nakit promosyon kazanabileceği duyuruldu.

Promosyon ile ilgili bankadan şu açıklama yapıldı:

ING'ye emekli maaşını ilk kez taşıyanlar, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin TL'ye varan nakit promosyon elde edebiliyor, ayrıca belirli koşulları yerine getirdiğinde toplamda 13 bin TL'ye varan ek nakit promosyonlardan yararlanabiliyor. 15 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler faydalanabiliyor. Emekli maaşını bankadan almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 10 bin TL'ye kadar ise 6 bin 250 TL; 10 bin TL- 15 bin TL arası ise 10 bin TL; 15 bin - 20 bin TL arası ise 12 bin 500 TL; 20 bin TL ve üzeri ise 15 bin TL ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Üstelik emekli maaşını ilk defa bankaya taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına toplamda 2 bin 500 TL'ye varan ek nakit promosyon kazanıyor.