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Emeklilere sınırlama getirildi. Artık ücretsiz olmayacak
Emeklilere sınırlama getirildi. Artık ücretsiz olmayacak
05 Ağustos 2024 / 08:30
Düzenleme:
05 Ağustos 2024 / 08:30
Kaynak: Haber Merkezi
65 yaş üstü milyonları ilgilendiriyor. Resmen karar verildi yıllardır ücretsizdir artık paralı olacak.
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