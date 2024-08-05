Emeklilere sınırlama getirildi. Artık ücretsiz olmayacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere sınırlama getirildi. Artık ücretsiz olmayacak

65 yaş üstü milyonları ilgilendiriyor. Resmen karar verildi yıllardır ücretsizdir artık paralı olacak.

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