Emeklilere yeni yıl öncesi müjdeli haber. Artık ücret ödemeyecekler! 1 Ocak'ta yürürlükte...

2025 yılına girmeye sayılı günler kala, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekliler için yeni bir düzenleme getirildi.

ÜCRETSİZ DİŞ PROTEZİ VE İMPLANT TEDAVİSİ

SSK ve Bağkur farkı gözetmeksizin tüm emekliler, SGK anlaşmalı sağlık kurumlarında diş protezi ve implant tedavisinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni uygulama, emeklilerin sağlık harcamalarındaki yükü hafifletmeyi hedefliyor.

SGK, özellikle diş sağlığı problemi yaşayan emeklilere yönelik önemli bir adım attı. Artık emekliler, devlet hastanelerinde protez tedavisi alabilecek ve bu masraflar SGK tarafından karşılanacak. Emekliler, her beş yılda bir diş protezi tedavisini ücretsiz olarak yaptırabilecekler.

Öte yandan implant tedavisi de belirli şartlar altında SGK kapsamında ücretsiz gerçekleştirilecek. Bu yeni düzenleme, diş sağlığı konusunda önemli bir avantaj sağlayarak, emeklilerin daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine olanak tanıyacak.