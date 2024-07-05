Emeklileri kahreden maaş bilgisi ortaya çıktı. Yandaş Cem Küçük açıkladı

TÜİK’in açıklamasına göre enflasyon haziran ayında yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 düzeyinde gerçekleşti.

Açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte emekli ve memurların maaş zammı netleşti.

Toplu sözleşme gereği memur emeklileri yüzde 10 artışın yanı sıra enflasyonun yüzde 15’i aşan kısmı üzerinden de artış alacak. Buna göre, memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zam almış oldu. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına ise altı aylık farkın tamamı olan yüzde 24,73 yansıyacak. Ancak bu zam oranı kök maaşlara uygulanacak.

Buna göre, kök aylığı 8 bin liranın altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklileri zam alamayacak. Kök aylığı 9 bin lira olan emekliler ise yüzde 12,3 zam oranıyla karşılaşacak ve aylıklarında kısmi artış yaşanacak. Milyonlarca emekli açıklanan zamlar sonrası maaşlarına yeni zam yapılmasını istiyor.

CEM KÜÇÜK AÇIKLADI

İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük, emeklilerin zam beklentileri hakkında konuştu. Emeklilerin karanlık bir dönemden geçtiğini belirten Küçük, iktidarın kök maaş konusunda düzenleme yapması gerektiğinin altını çizdi.

Küçük, en düşük emekli maaşına yapılması beklenen düzenleme ile ilgili tarih verdi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Gazeteci Cem Küçük ise en düşük emekli maaşına düzenleme yapılması gerektiği çağrısında bulunarak kötü haberi de verdi.

Küçük'ün aktardığına göre, en düşük emekli maaşına Ocak 2025 tarihine kadar bir düzenleme yapılmayacak.

Canlı yayında konuşan Küçük, "En azından en düşük maaş alan emekli için acilen bir el atılması gerekir. 2025 Ocak ayında bir düzeltme yapacaklar. Ancak şu anda en karanlık andayız" ifadelerini kullandı.